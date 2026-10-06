Wiens Genusskultur erweitert sich, ohne ihre klassischen Formen zu verdrängen: Zum traditionellen Kaffeehaus treten Kräuter- und Früchtetees, alkoholfreie Getränke, regionale Spezialitäten und neue pflanzliche Produkte. Genuss bleibt in Wien eng mit Orten, Zeit und Geselligkeit verbunden, wird aber vielfältiger. Wer heute durch die Innenstadt, den sechsten Bezirk oder über einen Wiener Markt geht, findet neben Melange und Mehlspeise zunehmend Getränke und Zutaten für unterschiedliche Geschmäcker und Tageszeiten. Das Kaffeehaus bleibt kultureller Bezugspunkt, während Teekannen, Kräutermischungen und pflanzliche Aromen den Wiener Alltag ergänzen. Gerade in einer Stadt mit stark ausgeprägter Kaffeehaustradition zeigt sich Wandel deshalb weniger als Bruch, sondern vor allem in einer größeren Auswahl innerhalb vertrauter Genussmomente.

Das Kaffeehaus bleibt Wiens kultureller Anker

Die Wiener Kaffeehauskultur verbindet Gastronomie mit öffentlichem Raum, Zeitunglesen, Gespräch und bewusstem Verweilen. Die Österreichische UNESCO-Kommission nahm sie 2011 in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf. Ihre bekannte Beschreibung bringt das Prinzip auf den Punkt: Kaffeehäuser seien Orte, „in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht“.

Marmortische, Thonetstühle, Zeitungstische und das Glas Wasser zur Melange prägen das Bild bis heute. Auch die Stadt Wien führt das Wiener Kaffeehaus als eigenen Teil ihrer Ess- und Trinkkultur. Gleichzeitig ist das Angebot vieler Lokale breiter geworden. Neben klassischen Kaffeespezialitäten stehen verschiedene Tees, alkoholfreie Erfrischungen und saisonale Getränke. Entscheidend bleibt die Pause vom Stadtalltag. Ein langer Aufenthalt bei einem Getränk passt ebenso zum traditionellen Kaffeehaus wie die größere Auswahl auf der Karte.

Tee und Kräuteraufgüsse ergänzen den Wiener Alltag

Tee hat in Wien keine mit dem Kaffeehaus vergleichbare eigene Stadtkultur entwickelt. Als Ergänzung ist er jedoch selbstverständlich geworden. Das zeigt sich besonders in der kalten Jahreszeit, bei Frühstücksangeboten und an Marktständen mit Kräutern, Gewürzen und Teemischungen. Im neuen Marktraum am Naschmarkt nennt die Stadt Wien neben regionalen Lebensmitteln ausdrücklich Kaffee, Schokolade und Tee als Teil des Angebots. So treffen klassische Wiener Genussorte auf Produkte aus unterschiedlichen Traditionen.

Auch aus Ernährungssicht passt ungesüßter Kräutertee gut in den Alltag. Das österreichische Gesundheitsportal formuliert: „Am besten eignen sich Wasser oder andere alkoholfreie, kalorienarme Getränke wie ungezuckerte Früchte- oder Kräutertees.” Kaffee und schwarzer Tee können laut derselben Empfehlung in Maßen ebenfalls Teil einer ausgewogenen Ernährung sein.

Warum diese Vielfalt in Wien funktioniert, zeigen vier Gewohnheiten:

Unterschiedliche Tageszeiten führen vom Morgenkaffee bis zum abendlichen Kräuteraufguss.

Jahreszeiten prägen die Auswahl: warme, würzige Mischungen im Winter und leichtere Getränke im Sommer.

Märkte und Fachgeschäfte bringen Gewürze, Kräuter und internationale Teetraditionen in die Grätzl.

Zubereitung, Duft und die bewusste Pause werden selbst zu einem Teil des Genusses.

Pflanzliche Produkte erweitern die Aromen – mit klaren rechtlichen Grenzen

Mit der größeren Auswahl an Kräutern und pflanzlichen Erzeugnissen wächst auch das Interesse an Hanfprodukten. CBD Blüten sind weitgehend unverarbeitete Blüten von Nutzhanf und enthalten neben Cannabidiol natürliche Aromastoffe wie Terpene. Sie werden häufig wegen ihres charakteristischen Geruchs und ihrer pflanzlichen Zusammensetzung beschrieben. Wer sich über Herkunft, Inhaltsstoffe und Unterschiede zu anderen CBD-Produkten informieren möchte, findet dort einen entsprechenden Überblick.

Für Österreich ist eine rechtliche Besonderheit wichtig. Das Österreichische Lebensmittelbuch führt die Blüten von Cannabis sativa L. ausdrücklich in der offenen Liste jener Pflanzen beziehungsweise Pflanzenteile, die für teeähnliche Erzeugnisse nicht verwendet werden. Eine Zubereitung von Hanfblüten als Kräutertee sollte deshalb für den österreichischen Markt nicht als gewöhnliche Verwendung dargestellt werden. Das ist relevant, weil auf internationalen Seiten teilweise andere Zubereitungsarten beschrieben werden.

Auch gesundheitliche Wirkversprechen verdienen Zurückhaltung. Pflanzliche Inhaltsstoffe können geschmacklich und sensorisch interessant sein, daraus folgt jedoch nicht automatisch eine gesicherte Wirkung auf Entspannung oder Wohlbefinden. Das österreichische Gesundheitsportal weist bei Kräutern darauf hin, dass Angaben zu gesundheitlichen Wirkungen häufig auf traditionellem Wissen beruhen und wissenschaftliche Belege oft fehlen.

Genuss findet zwischen Lokal, Markt und Zuhause statt

Auch zu Hause spielen Kaffee und Tee eine feste Rolle. In der Konsumerhebung 2024/25 von Statistik Austria gaben österreichische Privathaushalte im Durchschnitt 484 Euro pro Monat für Ernährung und alkoholfreie Getränke aus. Die Veröffentlichung fasst dies mit „484 Euro monatlich für Ernährung und alkoholfreie Getränke“ zusammen. Innerhalb dieser Ausgabengruppe entfielen 4,0 Prozent auf „Kaffee, Tee, Kakao“. Die Statistik bezieht sich auf ganz Österreich und auf überwiegend zu Hause konsumierte Lebensmittel und Getränke; Gastronomieausgaben sind nicht enthalten. Sie ist daher keine Wien-Statistik, zeigt aber die Bedeutung dieser Getränke im Alltag.

Für Wien entsteht daraus eine Genusskultur mit mehreren Ebenen. Das Kaffeehaus bietet Atmosphäre und sozialen Raum, Märkte liefern Zutaten und neue Geschmacksrichtungen, zu Hause entstehen persönliche Rituale mit Kaffee, Tee oder Kräuteraufgüssen. Melange und Kräutertee können unterschiedliche Momente desselben Tages begleiten.

FAQ zur Wiener Genusskultur

Warum ist das Wiener Kaffeehaus kulturell so bedeutend?

Das Kaffeehaus ist in Wien historisch ein Ort des Aufenthalts, der Kommunikation und der Kultur. Seit 2011 ist die Wiener Kaffeehauskultur im österreichischen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen. Charakteristisch sind nicht nur Kaffee und Mehlspeisen, sondern auch die Möglichkeit, Zeit im Lokal zu verbringen.

Warum passen Kräutertees zur heutigen Wiener Genusskultur?

Kräutertees erweitern die Auswahl um koffeinfreie oder kalorienarme Getränke und lassen sich gut mit saisonalen Aromen verbinden. Sie passen zu Frühstück, Nachmittagspause oder Abendroutine und ergänzen klassische Kaffeeangebote.

Dürfen CBD-Blüten in Österreich als Tee verwendet werden?

Nach dem aktuell veröffentlichten Österreichischen Lebensmittelbuch werden Blüten von Cannabis sativa L. nicht für die Herstellung teeähnlicher Erzeugnisse verwendet. Für den österreichischen Kontext sollte CBD-Blütentee deshalb nicht als übliche oder empfohlene Zubereitung dargestellt werden.

Verliert der Kaffee durch neue Getränke an Bedeutung?

Die größere Auswahl bedeutet vor allem zusätzliche Möglichkeiten. Das Wiener Kaffeehaus bleibt ein prägender Teil der Stadtkultur, während Tee, Kräuteraufgüsse und andere alkoholfreie Getränke weitere Genussmomente schaffen.