Die brut-Reihe ZU GAST – ein Talkshowkonzentrat mit Pia Hierzegger und Gästen – stellt im legendären Studio 3 des RadioKulturhaus Wien die Antennen auf Empfang und lädt seine Gäste zum ganz besonderen Studiobesuch.

Das Thema Frequenzen steht an diesem Abend nicht nur in Verbindung mit dem geschichtsträchtigen Ort im ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße, sondern bietet auch den Resonanzraum für Schwingungen, Wellen und Strahlen jenseits der UKW und des Digitalradios. Pia Hierzegger wird im Zwiegespräch auf gewohnt charmante und bestimmte Art aus dem Grundrauschen des Smalltalks Spannendes zum Leben und Wirken der Gäste filtern. Im Gegensatz zum Alltag im Radiostudio wird bei ZU GAST weder aufgezeichnet noch gesendet.

Alles auf einen Blick

ZU GAST – ein Talkshowkonzentrat mit Pia Hierzegger und Gästen

„Frequenzen“ mit Claudia Unterweger, Clemens J. Setz, Arno Leimlehner

18. Februar 2020

brut im ORF RadioKulturhaus, Studio 3

Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Ticketpreise: 18,- Euro / 14,- Euro / 9,- Euro

Foto: ZU GAST (c) Erli Grünzweil