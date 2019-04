Festivalpässe zu gewinnen!

Wir verlosen 1×2 Festivalpässe für das ZipfAir Music Festival.

Von 31. Mai bis 2. Juni 2019 wird zu Klangkarussell der Sonnentanz getanzt! 3 Tage lang verwandelt das ZipfAir Music Festival die Brauerei Zipf zum Hotspot für Musikfans aller Art. Ob (Mundart-)Rock, Indie-Pop oder elektronische Musik – 4 Bühnen, 3 Tage und 1×2 Festivalpässe für euch!

ZipfAir: Endlich 3 Tage feiern

Für Nachtschwärmer und Freunde der geblasenen Musik gleichermaßen: Von 31. Mai bis 2. Juni 2019 wird mit dem ZipfAir Music Festival die Festivalsaison fulminant eröffnet. Auf 4 Bühnen sorgen internationale Acts wie Klangkarussell, Folkshilfe, Mono & Nikitaman und Zatox für Stimmung in der Brauerei Zipf. Ein Wochenende zwischen Rock, Zipfer Hopfengarten hosted by Woodstock der Blasmusik und mitreißenden elektronischen Klängen, am neu angelegten Camping- und Caravan-Platz oder zünftig beim erstmals stattfindenden Frühschoppen am Sonntag – ZipfAir ist für alle da!

Alles auf einen Blick

ZipfAir Music Festival

Brauerei Zipf

Zipf 1, 4871 Neukirchen/Vöckla

31. Mai bis 2. Juni 2019

Festivalpass: 69,90 Euro

Tagestickets: 29,90 Euro

Tickets

Ihr könnt 1×2 Festivalpässe für das Festival gewinnen.

Teilnahmeschluss ist der 23. Mai 2019!