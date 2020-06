Zeit für Wien

Wien neu entdecken

Eine Gruppe von Wiener FremdenführerInnen, Austria Guides, bietet touristische Stadtspaziergänge an, um Wien (neu) zu entdecken. Die Tourguides begeistern nicht nur durch Fachwissen, sondern auch mit besonders kurzweiligen Touren.

Für alle Touren ist eine Online-Buchung erforderlich, hier ein Auszug aus dem Angebot:

Free Tour Wien

Wie bereits in vielen touristischen Städten auf der Welt, jetzt auch in Wien: die Free Tour. Ein etwa zweistündiger Stadtspaziergang durch die Wiener Innenstadt, bestens geeignet sowohl für Wien-KennenlernerInnen als auch für Wien-KennerInnen (selbst für Wien-ExpertInnen ist da noch so manch Überraschendes zu erfahren!). Die wichtigsten Stationen: Staatsoper, Mozart-Denkmal, Heldenplatz, Hofburg, Stephansdom, altes Jüdisches Viertel.

Beim Konzept der Free Tour entscheidet der Gast am Ende der Tour, wie viel er dem Guide bezahlen möchte – ganz nach Zufriedenheit – einen Betrag, der fair erscheint.

Wien ist Musik

Wien, die Welthauptstadt der Musik, hat schon immer Komponisten, MusikerInnen und MusikliebhaberInnen gleichermaßen magisch angezogen. Weltstars und Stars von morgen treffen aufeinander und Fans kommen stets auf ihre Rechnung. Austria Guides zeigen die Hotspots der Musik und machen Appetit auf mehr, denn hier liegt Musik in der Luft. Diese Tour ist eine spannende musikalische Spurensuche durch das historische Zentrum, die auch einem bereits musikversierten Publikum so manches Aha-Erlebnis bescheren wird.

Dauer: etwa 2 Stunden

Preis: € 22,- pro Person

Jüdische Spuren in Wien

Folgen Sie den jüdischen Spuren in Wien – vom Mittelalter bis heute. Begeben Sie sich mit uns auf Spurensuche: von jüdischer Kultur über Ausgrenzung bis zur Shoa. Ein wesentlicher Teil dieser Tour ist der Zeit um 1900 gewidmet, als jüdische BürgerInnen maßgeblich daran beteiligt waren, Wien zu einer Weltstadt der Kultur und der Wissenschaften zu machen. Erleben Sie mit die bewegende Geschichte der Juden in Wien.

Dauer: etwa 2 Stunden

Preis: € 22,- pro Person

Hitler in Wien

Austria Guides liefern Antworten über die dunkelste Zeit in der Geschichte Österreichs und der ganzen Welt. Hitler kam nach Wien, um Künstler zu werden, aber er scheiterte. Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Hitlers frühen, prägenden Jahren und warum er später so enthusiastisch gefeiert wurde. Welches politische Klima ebnete den Weg für die Nationalsozialisten, die die Welt ins Chaos des Zweiten Weltkrieges stürzten? Welche Spuren sind noch heute sichtbar?

Dauer: etwa 2 Stunden

Preis: € 22,- pro Person

Neu und schön(?!) – Moderne Architektur in der Wiener Innenstadt

Neben dem gotischen Stephansdom, barocken Palais und historistischen Zinshäusern hat Wiens Altstadt ein breites Spektrum an moderner Architektur zu bieten, die im Dialog mit dem historischen Erbe des ersten Bezirks steht. Hier gestalteten am Anfang des 20. Jahrhunderts namhafte Architekten innovative Gebäude und bis heute entstehen auf engstem Raum neue Bauwerke, die zu Beginn oft scharfer Kritik ausgesetzt sind, bis sich die WienerInnen darauf besinnen, wie gelungen sie sind. Folgen Sie uns auf den Spuren neuartiger und bahnbrechender Architektur in einem unvergleichlichen Spannungsfeld zur epochenmachenden, früheren Bausubstanz!

Dauer: etwa 2 Stunden

Preis: € 22,- pro Person

Alle Touren, Termine sowie Treffpunkte sind online unter www.rotundweiss.wien zu finden.

