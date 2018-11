Messe für Yogis und Yoginis

Am Wochenende vom 1. und 2. Dezember 2018 gastiert die YOGA Planet Messe bereits zum 5. Mal im MAK Wien. Den zahlreichen Gästen dieser größten Yogamesse Österreichs werden hier nicht nur zahlreiche Fachausteller/innen geboten, sondern auch ein reichhaltiges, spannendes und vor allem entspannendes Rahmenprogramm.

Genuss, Lifestyle, Gesundheit, Entspannung

Yoga verbindet das, was viele Menschen in der hektischen Welt suchen: Entspannung und Achtsamkeit, Gesundheit und Bewusstsein, Genuss und körperliche Fitness. Bei der YOGA Planet am 1. und 2. Dezember im MAK kommen alle Yoga-Fans auf ihre Kosten. Als Doubleevent mit der VEGAN Planet können Besucher dort Yoga-Produkte entdecken, an Workshops teilnehmen, spannende Vorträge hören und in der Genuss-Area ihren Hunger stillen. Ob Beginner oder Advanced, es werden Informationen und Kurse für jeden bereitstehen!

Konzert am Samstag

Am 1. Dezember abends haben Besucher die Möglichkeit ein Konzert von Satyaa & Pari zu genießen. Dieses kann auch ohne Messe-Ticket besucht werden – dafür einfach ein Konzert-Ticket online kaufen. Satyaa & Pari sind als Paar seit der Mitte der Neunziger Jahre gemeinsam unterwegs und gelten als Pioniere der Bahjan-Szene und Mantra-Musik. Genießt die Zeit zum Durchatmen, Tanzen, Spüren und Zuhören!

Alles auf einen Blick

YOGA Planet Wien 2018

eine Veranstaltung in Kooperation mit der VEGAN Planet

1. Dezember 2018 10:00 – 19:00 Uhr, ab 19:30 Konzert „Satyaa & Pari“

2. Dezember 2018 10:00 – 18:00 Uhr

MAK Wien

Weiskirchnerstraße 3

1010 Wien

Tickets