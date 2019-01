Wohnen mit Komfort – der Trend zum Eigenheim bleibt 2019 konstant

Statistiken zufolge bevorzugt rund ein Drittel der Österreicher ländliche Regionen und Kleinstädte zum Wohnen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde ein Trend zum Immobilienkauf in ruhig gelegenen Vororten beobachtet. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Preise für Immobilien seit 2017 in Österreich deutlich gestiegen.

Österreicher bevorzugen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in ruhigen Wohnlagen

Während die Preise für Eigentumswohnungen im Durchschnitt um 10 Prozent anstiegen, wurden Einfamilienhäuser um circa 8 Prozent teurer. Zur Finanzierung von Immobilien werden neben Eigenkapital auch Kredite eingesetzt. Aufgrund der langfristigen Planungssicherheit zählt der Annuitätenkredit zu den bevorzugten Finanzierungslösungen für den Erwerb von Immobilien sowie für Renovierungs- und Umbauarbeiten von Bestandsimmobilien. Ein Annuitätendarlehen wird häufig ebenfalls zum Kauf von Möbeln oder teurer elektronischer Geräte verwendet. Die gleichbleibende Annuität ermöglicht eine realistische Einschätzung der eigenen finanziellen Situation. Der Begriff Annuität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Annus = Jahr. Bei einem Annuitätendarlehen setzt sich die Rückzahlungsrate aus einem Zinsnteil und einem Tilgungsanteil zusammen. Da mit jeder monatlichen Ratenzahlung ein Teil der Schuld getilgt wird, reduziert sich auch der Zinsanteil zugunsten des Tilgungsanteils, der im Verlauf der Rückzahlungsperiode kontinuierlich größer wird. Nach Beendigung der vereinbarten Kreditlaufzeit ist der Annuitätenkredit vollständig abgezahlt und die Kreditschuld getilgt. Die Annuitätentilgung erfolgt wahlweise im monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Rhythmus. Die Annuität eines Jahres wird in den meisten Fällen auf zwölf Monate verteilt, um eine gleichmäßige und überschaubare Ratenzahlung zu gewährleisten. Neben Zins- und Tilgungsanteil sind in den Monatsraten auch Gebühren enthalten. Der Zinssatz wird bei einem Annuitätenkredit im Rahmen der Sollbindungsfrist vorher fest vereinbart, um eine gleichbleibende Gestaltung der Kreditraten zu ermöglichen. Aus der speziellen Struktur dieser Kreditform ergeben sich für den Kreditnehmer einige Vorteile.

Langfristige Planungssicherhei durch ausgewogenes Finanzierungskonzept

Der Annuitätenkredit bietet eine langfristige Planungssicherheit, während gleichzeitig die Rückzahlung der Kreditsumme beschleunigt wird. Konstante Rückzahlungsbeträge über die gesamte Laufzeit erhöhen Übersicht und Transparenz der Immobilienfinanzierung. Vor der Aufnahme eines Darlehens zur Eigenheimfinanzierung sollten unterschiedliche Kreditoptionen miteinander verglichen werden. Bei der Online Berechnung eines Annuitätenkredits kann ein Annuitätendarlehen-Rechner verwendet werden, mit dem die Gesamtkosten des Kredits sowie die Höhe der monatlichen Raten und der Zinsaufwand genau kalkuliert werden können. Eine Zinsbindung bis zum Vertragsende besteht ebenfalls bei Annuitätendarlehen ohne Zweckbindung. Die Planungssicherheit ist dadurch vertraglich fixiert. Im Verlauf der Jahre sinkt zudem die Zinslast, da aufgrund der Annuitätentilgung Zinsen lediglich auf den noch nicht zurückgezahlten Betrag gezahlt werden müssen. Verglichen mit gewöhnlichen Darlehen ergibt sich daraus eine schnellere Tilgung. Nach der Zinsbindung fallen eventuell höhere Zinsen lediglich für den Restbetrag an. Für die Bewilligung eines Annuitätenkredits müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu zählen neben der Volljährigkeit auch ein Wohnsitz und ein Bankkonto in Österreich, das zur Auszahlung des Darlehensbetrags verwendet werden soll. Nachzuweisen ist außerdem ein regelmäßiges Einkommen in ausreichender Höhe, um die Rückzahlung der Kreditraten zu gewährleisten. Vor Abschluss des Kreditvertrags wird noch die persönliche Bonität von der Bank geprüft. Vertraglich kann auch eine Option auf Sondertilgung vereinbart werden. Dadurch wird dem Kreditnehmer die Möglichkeit eingeräumt, außerplanmäßige Annuitätentilgungen zu leisten und den Kredit dadurch schneller zurückzuzahlen.