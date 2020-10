Wohin in Wien: 9.10 – 15.10.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

11:00 Uhr: 3. Wiener Stoff-Flohmarkt

Orginal 60er Jahre Vintage Stoffe, perfekt für Mäntel und Jacken könnt ihr am Stoff-Flohmarkt ergattern!

17:00 Uhr: Lange Nacht der Forschung

Die Lange Nacht der Forschung findet erstmals online statt.

18:30 Uhr: Blues Concert on a Würstelstand Rooftop

Heute rückt der Würstelstand Zum Scharfe Rene ins Rampenlicht. Der Musiker Somerset Barnard performt auf seinem Dach.

20:00 Uhr: Salam Orient 2020

Heute ist der erste Tag des Music & Art Festivals Salam Orient.

Samstag

11:00 Uhr: Vintage Secondhand Pop-Up Market

Zwei Räume voll mit den nicesten Sachen, die Wien zu bieten hat!

14:00 Uhr: Brotfabrik Herbstfest 2020

Die BROTFABRIK wird zum Festgelände. Der Herbst wird mit einem vielfältigen Programm gefeiert!

20:00 Uhr: Knödelsamstag + DJ Line im Wohnzimmer

„The Loft“ verköstigt seine BesucherInnen ab sofort, jeden Samstag, mit den vorzüglichen Knödeln!

Sonntag

10:00 Uhr: Schmuck- und Mineralientage Wien-Floridsdorf

Entdeckt Perlen, edlen Steinschmuck, Mineralien, Esoterika und sämtliches Zubehör zur Anfertigung eurer Schmuckstücke.

14:00 Uhr: Neustifter Vintagemarkt

Zahlreiche AusstellerInnen präsentieren euch jede Menge Vintagekleidung! Snacks und Getränke gibt es außerdem.

Montag

20:00 Uhr: Klaus Eckel

Klaus Eckel sorgt mit seinem Bühnenprogramm „Ich werde das Gefühl nicht los“ garantiert für einige Lacher.

20:45 Uhr: Der schönste Platz auf Erden

Das Top Kino zeigt „Der schönste Platz auf Erden“.

Dienstag

20:00 Uhr: 5 Jahre Ventil

Mit Rojin Sharafi, Mo Nahold und Shrack wird 5 Jahre Ventil gefeiert!

20:15 Uhr: Ella Fitzgerald: Just One of Those Things

Das Porträt einer faszinierenden Frau, die mit ihrer Musik den Soundtrack für ein turbulentes Jahrhundert schuf.

Mittwoch

20:00 Uhr: Ich bin der Wind

Eine zärtliche Auseinandersetzung mit Leben und Tod, Depression und Alkoholismus, mit den tiefsten Ängsten und der größten Lust.

20:30 Uhr: Teleport Collective at RHIZ Vienna

Ein Programm aus elektronischem Jazz, psychedelischem Free Hop und Vintage-Funk. Das etwas andere Konzert.

Donnerstag

19:30 Uhr: I AM GRETA

Die Geschichte der Klimaaktivistin Greta Thunberg wird in diesem intimen Dokumentarfilm des schwedischen Regisseurs Nathan Grossman durch fesselndes, noch nie zuvor gesehenes Filmmaterial erzählt.

20:00 Uhr: The way of ink ••°•

the way of ink ••°• ist ein intimer und sensibler Dialog zwischen Mensch und Material. Asher O’Gorman beschäftigt sich in ihrer Performance mit verschiedenen Materialien wie Chromatografiepapier, Steckschaum und Schreibtinte.

Lust auf mehr Tipps von uns? Dann einfach anmelden!