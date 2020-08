Wohin in Wien: 31.7 – 6.8.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

15:00 Uhr: Sand in Simmering

Der Enkplatz wird auch heuer wieder zum Strandparadies. Cocktails, Spaß und Strandfeeling erwarten euch.

15:00 Uhr: Parfümerie Summer Closing feat. WOOO!

Bevor es in die verdiente Sommerpause geht, gibt es noch eine kleine Feierei in der wilden Sophie.

16:00 Uhr: Funkroom Plattenflohmarkt

Im Werk kann man einige Schnäppchen ergattern. Der Funkroom Plattenflohmarktt ist eine gute Anlaufstellle für alle, die ihre Plattensammlung aufstocken wollen.

21:00 Uhr: Pacheco – Veloconcerts

Unter freiem Himmel bei Sonnenuntergang wird Ska, Reggae und Latino-Rock vom Feinsten gespielt.

Samstag

10:00 Uhr: Musikmarkt am Hannovermarkt

Am 1. August startet „Musik auf Wiener Märkten“. Den Anfang macht das „The Stompin’ Lickers Quartett“ am Hannovermarkt.

18:00 Uhr: Calle Libre 2020 | Street Art Festival

Das Festival „Calle Libre 2020“ eröffnet mit einer Opening Party und einem Künstlergespräch.

18:30 Uhr: Jazz Im Augarten

Die Georgische Jazzsängerin Teona Mosia sorgt für eine stimmungsvolle Athmosphäre im Augarten.

20:00 Uhr: Ein Sommer mit Pedro Almodovar

Ein Streifzug durch die Filme des spanischen Regisseurs Pedro Almodovar von den 1980ern bis zu seinem jüngsten Film „Leid und Herrlichkeit“.

Sonntag

12:00 Uhr: 2. Jersey Market

Hier werden Jerseys in allen Variationen angeboten. Ob Basketball, Eishockey oder American Football – alles ist dabei!

16:00 Uhr: Das Werk Flohmarkt: die Besten Vintage Stücke von RahatLook.

Eine riesige Auswahl an Kleidungsstücken, Taschen, Schuhen und Accessoires aus verschiedenen Stoffen und Größen warten auf neue Besitzer*innen.

19:00 Uhr: Sunset & Fullmoon SUP Yoga

Tauscht eure Yogamatte gegen Stand Up Paddleboard und verbessert eure Yogapraxis auf dem Wasser. Diese Einheit steht ganz im Zeichen des Vollmondes.

Montag

16:00 Uhr: Flohmarkt im Blechturm

Der Blechturm hat schon viele Mode-Shoppings erlebt. Nicht immer ist er nach einem Event auch ratz-fatz-leergekauft. Was von den Shoppings übrig blieb, bekommt nun eine weitere Chance.

18:00 Uhr: Regenbogen-Picknick mit der SoHo Wien

Gemeinsames Picknick auf der Jesuiten. Jede*r bringt mit was sie/er möchte und teilt freundschaftlich. So kann der Montag entspannt verbracht werden.

Dienstag

18:30 Uhr: Die Lese – Philo im g7; Guter: Wittgenstein, Modern Music & the Myth of Progress

Ludwig Wittgenstein liest aus „Modern Music & the Myth of Progress“.

20:00 Uhr: pauT – weg vom fensTer

Nach über 140 Fensterkonzerten ist „the unknown legend der österreichischen Musikszene“ (Wiener Zeitung) nun erstmals wieder live zu sehen.

Mittwoch

15:00 Uhr: Eröffnung Galerie: Phil Hill The Racing Photographer

Es gab Rennfahrer und es gab Fotografen, aber es gab nur einen Rennfahrer-Fotografen, nämlich Phil Hill. Ab 15:00 Uhr werden seine Bilder präsentiert.

16:00 Uhr: AREVO Straßenmusik

AREVO macht für euch wieder etwas Musik am Stephansplatz. Kommt vorbei!

Donnerstag

17:00 Uhr: YOGA & TAPAS – Inside Flow mit Alexandra in der Soulkitchen

Yoga, Tapas & Live Music erwarten euch ab 17:00 Uhr in der Soulkitchen.

20:00 Uhr: O-Töne Lesungen mit Josef Haslinger und Lucia Leidenfrost

Zwei wunderbare Lesungen: Lucia Leidenfrost „Wir verlassenen Kinder“ und Josef Haslinger „Mein Fall“. Wer einen Abend lang zuhören möchte, ist hier genau richtig.

