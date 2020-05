Wohin in Wien: 29.5. – 4.6.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt’s hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

11:00 Uhr: Kunsthalle Wien: Reopening Weekend

Das Wiedereröffnungswochenende der Kunsthalle startet mit der Verlängerung von „… von Brot, Wein, Autos, Sicherheit und Frieden“ und das Zahlungsmotto lautet „pay as you wish“.

17:00 Uhr: Auf-Atmen ? Zwei

DJ – Bernstein bringt sein feines musikalisches Set mit und sorgt für ein gemütliches Beisammensein.

19:30 Uhr: VeloConcerts OpenAir ft. [dunkelbunt], Haider Khan, Christiane Beinl, Engel Mayr Trio

Heute auf der VeloStage in Ottakring: [dunkelbunt], Haider Khan, Christiane Beinl, Engel Mayr Trio. First come, first serve! Denn wie wir alle wissen: nur 100 Leute sind erlaubt!

Samstag

10:00 Uhr: Sonnenland Flohmarkt

Sonnenland öffnet die Pforten für einen letzten Resteflohmarkt. Es gibt allerhand Zeugs für groß und klein, von Bau- bis Brennholz, Salbeibusch bis Kleiderkasten alles dabei.

12:00 Uhr: Flohmarkt

In einer großen Halle und im Hof findet der Flohmarkt in der Steinergasse statt.

14:00 Uhr: Let’s continue! Demo für Clubkultur

Die Clubs brauchen eure Unterstützung!

17:30 Uhr: Online Fete Maritime

Bei der Online Fete Maritime könnt ihr live dabei sein, von wo auch immer ihr Lust hast, ob in der Badewanne, Küche, Park, auf der Donau! Beste „das techno cafe“ Musik ist garantiert!

19:00 Uhr: Von Lust und Leidenschaft

Jiddische und deutsche Tangos und Lieder der Sehnsucht von den 20er singt Naama Fassbinder auf der virtuellen Bühne.

Sonntag

16:00 Uhr: DJ’s for Fluc – Streaming

Das SonntagsLine-Up bringt viel elektronische Musik ins Wohnzimmer!

Montag

14:00 Uhr: Kino Welt Wien

Das Kino eröffnet uns eine Welt aus Wünschen, Hoffnungen und Träumen. Eine Ausstellung im METRO Kinokulturhaus erzählt diese wunderbare Geschichte.

Dienstag

17:00 Uhr: Die Willkuer der Automaten

Die Flickerei ist nun auch mit Vollgas in der neuen Normalität angekommen.

Mittwoch

20:00 Uhr: Corona und jetzt!?

Und was jetzt? Ein Corona-Austausch-Kaffee-Kränzchen mit dem Haus- und Hofphilosoph, Pater Nikodemus Peschl.

Donnerstag

17:00 Uhr: Vintage Bicycle Market

Radverkauf in der Kaiserstraße 41! Es gibt tolle Vintage-Räder mit Flair.

