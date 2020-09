Wohin in Wien: 25.9 – 1.10.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

10:00 Uhr: ANDY WARHOL EXHIBITS und DEFROSTING THE ICEBOX

Ab 25. September im mumok zu sehen: ANDY WARHOL EXHIBITS und DEFROSTING THE ICEBOX

10:00 Uhr: Moses-Recods VINYL u CD HAUSBÖRSE

Im Moses-Records kann man wieder einige Vinyl- & CD Schnäppchen ergattern.

11:00 Uhr: VIENNA DESIGN WEEK 2020

An zehn Herbsttagen zeigt die VIENNA DESIGN WEEK auch heuer, dass Wien eine „City Full of Design“ ist.

14:00 Uhr: Street Food Market Döbling

Die angesagtesten Food Trucks kommen nach Döbling und verwöhnen euch mit hochwertigen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern.

Samstag

15:00 Uhr: Silent Waltz – Wien tanzt im Stadtpark

Walzer, Funkkopfhörern und eine atemberaubende Kulisse. Kommet und schwingt euer Tanzbein!

12:00 Uhr: 10 Jahre Waschsalon

Die Jubiläumsfeier wird nachgeholt mit „zwei Tagen der offenen Tür“ und Spezialführungen.

15:00 Uhr: Die Schenke | Grand Re-Opening

Nun ist es soweit! Die Schenke eröffnet an einer neuen Adresse, jedoch mit ähnlichem Konzept.

Sonntag

14:00 Uhr: Alsergrunder Konzertpicknicks

Getreu dem Motto des Kulturherbstes „Klima – Kunst“ spielen Michaela Rabitsch, Robert Pawlik und Joe Abentung rein akustisch, ohne Strom, ohne Tonanlage, ohne Lichtanlage, ohne Bühnenaufbau.

19:00 Uhr: Impro Show „Show must go on“

Improvisation ist wieder angesagt! Um 19:00 Uhr geht es los!

Montag

19:30 Uhr: Lesetheater: Des Esels Schatten von Ludwig Fulda

Im Polkadot Vienna liest Ludwig Fulda aus „Des Esels Schatten“.

20:30 Uhr: This Land Is My Land

„Was zum Teufel passiert mit meinem Land?“ Mit dieser brennenden Frage besucht Susanne Brandstätter – amerikanisch-österreichische Dokumentarfilmerin – Trump-Wähler in Ohio.

Dienstag

17:00 Uhr: ViennaDesignWeek „Analoger Karaoke Afterwork“

Mit nur einem Knopfdruck könnt ihr eure eigene Schallplatte aufzunehmen!

19:00 Uhr: Salam Kalam: Lesung I

In kleinem Rahmen findet die erste öffentliche Lesung des Lese- und Schreibzirkels Salam Kalam im gemütlichen afghanischen Restaurant Noosh statt.

Mittwoch

15:00 Uhr: Vitality Base – Flohmarkt

Bei Kaffee und Kuchen lässt es sich gut plaudern und „Share & Care Ecke“ entdecken.

20:15 Uhr: Isabelle Huppert in: Eine Frau mit berauschenden Talenten – Preview im Filmcasino

Die Huppert spielt ihr großes komödiantisches Talent in diesem Film voll aus und liegt damit aktuell an der Spitze der französischen Kinocharts.

Donnerstag

18:00 Uhr: POP UP GALLERY: Opfer Ihrer Zeit

Ein Monat lang sind Werke von etablierten KünstlerInnen und beeindruckenden Newcomern in einer POP UP GALLERY in einem aufgelassenen Geschäftslokal zu sehen.

20:00 Uhr: Wandl „Womb“ Album Release live in der Erbsenfabrik

Wandl veröffentlicht das Album „Womb“ auf Affine Records in der Erbsenfabrik.

