Wohin in Wien: 24.7 – 30.7.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

7:00 Uhr: ANTIKMARKT / FLOHMARKT IM SERVITENVIERTEL

Raritäten, Bücher & Schallplatten, Bilder, Kunst, Schmuck, kleine Möbel, sowie alles was das Sammlerherz höher schlagen lässt, findet ihr am Markt im Servitenviertel.

14:00 Uhr: Grill und Genuss Festival Wien

Grillfans aufgepasst! Dieses Wochenende findet das Grill und Genuss Festival statt.

18:00 Uhr: Wien an sich – Musik, Lesung & Kulinarik

Musik, Lesung & Kulinarik heißt es im Ferdinandihof. Am Programm: die „16er Buam“ und Martin Haidinger.

18:00 Uhr: Mirada

Die Singer-Songwriterin Mirada zeigt sich mit ihren Songs am Piano von ihrer gefühlvollen Seite. Heute auf der „Songwriter Festival“ Bühne.

Samstag

12:00 Uhr: Blogger & friends FLOHMARKT

Es wird viele Schnäppchen geben. Außerdem ein Prosecco special um € 2,-.

12:00 Uhr: Summer Jam 2020

Es wird wieder zum Parkour Vienna Summer Jam 2020 eingeladen. Um 12:00 Uhr geht es los!

15:00 Uhr: Flohmarkt ! – Einmal Alles mit Scharf

Die Station lädt euch alle zu einem gemütlichen Flohmarkt ein! Es wird Musik und Getränke geben.

18:00 Uhr: New Piano Trio

Mitreißende Grooves und frische Sounds gehen einher mit komplexen Kompositionen. So wird die Musik vom New Piano Trio beschrieben.

Sonntag

9:30 Uhr: Charity Move and Chill für das Magdas Hotel

Zuerst etwas Sport und danach ein gemütliches Frühstück à la Carte im Magdas Hotel

18:00 Uhr: Schrei X8 – Concert performance

Meditativ und expressiv, spirituell und analytisch, immer auf der Suche nach der Kraft, die jedem Wort, jedem Ton, innewohnt. Das stellt die Vorführung von Schrei X8 dar.

19:30 Uhr: Filmdinner: dotdotdot x Hildebrandt Café

Das Wochenende im Garten verbringen, dabei einen Kurzfilm schauen und ein gutes Essen genießen. Das geht beim Filmdinner.

Montag

19:00 Uhr: Philipp Spiegl & The Nightingales – acoustic

Akustisch wird es im Alberts Bücherlager. Nach langer Konzertpause sind Philipp Spiegl & The Nightingales zu hören.

21:00 Uhr: Premiere: OpenAir Kino Wien

Beim Lusthaus erwarten euch Filmvergnügen und viel Popcorn.

Dienstag

14:00 Uhr: Frida Kahlo Festival ’20

Frida Kahlo Festival ist ein mehrtägiges mexikanisches Menschenrechtsfestival, das an ihre Haltung und Solidarität erinnern will. Außerdem gibt es Musik und mexikanische Kulinarik.

20:00 Uhr: Maria Happel, Matthias Bartolomey & Helmut Deutsch

Diesmal sind Maria Happel, Matthias Bartolomey & Helmut Deutsch auf der „Theater im Park“-Bühne zu sehen.

Mittwoch

14:00 Uhr: 6 Tarabs gehen baden

Die Reise nach Tarab geht weiter mit Aldo Rado, Ali Riza Firat, Dorothee, Johann&Grete und Tremmelfell.

15:00 Uhr: Teile dein Brot #6

Kommt vorbei, bringt Freunde und Essen (Brot, Käse, Aufstrich, Butter, Marmelade, usw.) mit. Zusammen werden dann Brote für Obdachlose zubereitet und verteilt.

Donnerstag

12:00 Uhr: African Shopping Festival

Ein Festival für alle, die die afrikanische Kultur lieben. 3 Tage lang gibt es afrikanische Mode, Essen und Musik.

18:00 Uhr: Zug nach Wien • Single-Release Fete

Eine Single-Veröffentlichung wird gefeiert! Bei Akustik-Set, Grillerei und gekühlten Getränken wird darauf angestoßen.

20:00 Uhr: VOLEE Feierabend #4 x Anna Ullrich

Der Abend ist zum Feiern da! Und das könnt ihr im VOLEE mit Anna Ullrich, mexikanisches Streetfood und Drinks.

