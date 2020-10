Wohin in Wien: 23.10 – 29.10.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

17:00 Uhr: Aufzeichnungen einer Blinden

Im Zentrum des Live-Hörspiels „Aufzeichnungen einer Blinden“ stehen zwei Frauen, deren Geschichten sich wie zwei Linien aufeinander zu bewegen.

19:00 Uhr: Hör/Her #1

Zu einem entspannten Abend mit einer Lesung von Lena Johanna Hödl und Esma Ahmedi lädt die erste Ausgabe der neuen Wiener Lesereihe „HÖR / HER.

19:00 Uhr: ALIVE Konzert #NEWNORMAL

Beim ersten Event der revitalisierten „Alive“-Reihe öffnet sich der Vorhang für Dua Plicity, Pure Chlorine und Dives.

22:30 Uhr: Late Nite Theatre Jam

Im Theater entstehen die besten Geschichten. Und diese werden heute mit dem Publikum geteilt!

Samstag

9:00 Uhr: Best of StreetArt – Kunst am Zaun 2020

44 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus.

19:00 Uhr: textstrom Poetry Slam Oktober 2020

Es wird weiter geslammt! Es gibt 10 Startplätze für die offene Liste.

20:00 Uhr: Unter Freunden im Donau

Clément von FM4 Zuckerkette und Stefan Hofer von Abstract Sounds spielen für Freunde.

21:00 Uhr: HARRY PEPL tape & The (lonely) Single Swinger Band

Unveröffentlichte Aufnahmen von Harry Pepl werden im Blue Tomato vorgestellt.

Sonntag

10:00 Uhr: Freier Eintritt in die ALBERTINA!

Sonntag ist Museumstag! Van Gogh, Cézanne, Matisse uvm. warten darauf von euch gesehen zu werden.

11:00 Uhr: Recycled Cinema

Auch Filme können recycled werden, indem man ihnen einfach neues Leben einhaucht.

16:00 Uhr: Workshop | Putzmittel selber machen

Auch Putzmittel sollten nachhaltig sein. Wie das geht, zeigt dieser Workshop.

Montag

19:00 Uhr: LOST MYTHOLOGIES OF ALT-HIETZING

Erlebt die Entschlüsselung alter Geschichten von Alt-Hietzing in Wien und deren unvorhergesehene Folgen.

20:45 Uhr: Craft Beer Dischko

Getanzt wird nur im Sitz’n bei Biertschis und Pi-Zn-Zn-Zn!

Dienstag

19:00 Uhr: Wienerisch | jüdisch

An 3 Abenden wird die jüdische Seite von Wien präsentiert. Erste Folge: Süßes Mädl, blaue Donau.

20:00 Uhr: Gunkl „So und anders – eine abendfüllende Abschweifung“

„So und anders – Eine abendfüllende Abschweifung“ heißt das Programm von Gunkl.

Mittwoch

19:00 Uhr: Opening | „Weeping woman“ by Peter Baldinger

Peter Baldinger zeigt seine Bilder und Anela Čindrak erfreut uns mit Musik.

21:00 Uhr: 0816Acoustic pres. Nnoa + Bianca Ortner & Christoph Schacherl

Sara Filipova lädt zur neuen 0816 Acoustic Reihe ins Loop Wien!

Donnerstag

19:00 Uhr: Julie Island // 7*Stern Wohnzimmerkonzert

Im 7*Stern Wohnzimmer erfreut die Julie Island Band die Gemüter mit coolen Sounds.

19:00 Uhr: FREAKSHOW

Das Publikum wird mit dem MISFITS Ensemble in Zeit und Raum gefangen gehalten und unterzieht sich einer freakartigen Show. Man darf gespannt sein!

Lust auf mehr Tipps von uns? Dann einfach anmelden!