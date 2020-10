Wohin in Wien: 2.10 – 8.10.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

16:00 Uhr: Währinger Konzertpicknicks

Bei einem gemütlichen Picknick könnt ihr akustischen Jazz im Türkenschanzpark genießen.

16:00 Uhr: Bagels & Design Pop Up

Unter dem Motto Kunst, Mode und Essen verbindet, findet das erste Pop Event von 1683 Handmade Bagels & Farm Coffee statt.

18:15 Uhr: On The Rocks – Ein Film von Sofia Coppola

Das Gartenbaukino zeigt On The Rocks ein Film von Sofia Coppola mit Bill Murray, Rashida Jones und Marlon Wayans.

18:30 Uhr: URBAN FESTIVAL

Hard- und Bluesrock sowie Indie Rock. Wer darauf steht, besucht das REPLUGGED und erfreut sich an den Klängen.

Samstag

9:00 Uhr: Lerchenfelder Flohmarkt

Antiquitäten, Hausrat, Bücher, Kleidung, Vintage und vieles mehr gibt es beim Flohmarkt am Ceija-Stojka-Platz zu entdecken.

9:00 Uhr: Flohmarkt im Liechtensteinpark

Flohmarkt im Grünen. Heute kann man sich im Liechtensteinpark zusammenfinden und auf Schnäppchenjagd gehen.

11:00 Uhr: Flohmarkt für die Seele

Drinks, Musik und feinste Vintagefunde gibt ab 11:00 Uhr am lässigen Flohmarkt im 2. Bezirk.

15:00 Uhr: Klima Rave 20

Ein Rave für den Klimaschutz und ein gemeinsames Europa.

Sonntag

9:00 Uhr: Käuzchens wunderbarer Hausflohmarkt

Am Flohmarkt im Käuzchen gibt es Dekomaterial, Kinderkleidung, Spielzeug, Küchenutensilien und viele schöne Dinge, die ein neues Zuhause suchen.

11:00 Uhr: Bücherbrunch im Kostnix-Laden

Eine sehr große Auswahl an Büchern, eine gemütliche Leseecken und Snacks und Getränke erwarten euch am Bücherbrunch im Kostnix-Laden.

Montag

19:30 Uhr: 20 Jahre Cafe Drechsler Band/ Kaffeehaustour

Ein Saxophon, ein Mini Schlagzeug und einen Kontrabass mehr braucht es nicht, damit die legendäre Groove Jam Band Cafe Drechsler auf Touren kommt.

20:00 Uhr: Die Rabtaldirndln & Yosi Wanunu

Eine nervenzerreißende Action-Movie-Performance der Rabtaldirndln läutet die neue brut-Saison ein.

Dienstag

19:00 Uhr: Kriminacht – Kriminacht im Wiener Kaffeehaus

Heute treffen sich wieder heimische und internationale Krimiprominenz zu Lesungen in den Cafés der Stadt.

20:00 Uhr: Kultiviert & Ungeniert

Kultiviert & Ungeniert geht in die nächste Runde mit hochkarätigen Acts und einer Lesung!

Mittwoch

19:00 Uhr: Lesung-Lieder-Wein

Luis Stabauer liest aus seinem Roman und Reinahrt Sellner begleitet ihn mit seiner Gitarre und singt dazu.

19:15 Uhr: Volksmedizin revisited

Heilkräuter können wahre Wunder wirken, vorausgesetzt, man kennt sich mit ihnen genau aus. Einen Einblick in die Natur gibt es heute.

Donnerstag

12:00 Uhr: Forward Festival Vienna 2020

Seit sechs Jahren ist das Forward Festival ein beliebter Hotspot für Kreative und Interessenten an der Kreativszene. Unter dem diesjährigen Motto Digital Eyes findet das Festival digital und analog statt.

20:00 Uhr: Video & Filmtage 2020

24. Festival des jungen Kurzfilms feiert den Film fünf Tage lang.

