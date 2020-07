Wohin in Wien: 17.7 – 23.7.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

11:00 Uhr: Flohmarkt & Sommerfest

Auf den Sommer wird in der Theobaldgasse angestoßen. Dazu gibt es einen Flohmarkt und gute Laune!

13:00 Uhr: FLOHMARKT /// ART & TRASH

Einen ART & TRASH Flohmarkt gibt es in der WAF Galerie.

18:00 Uhr: Musik am Fluss

Ab 18:00 Uhr wird es am Wienfluss-Kanal (Höhe Paul-Amann-Brücke) musikalisch. AYGYUL kombiniert ihre markante Stimme mit elektronischen Beats, Live-Looping und Beatboxing.

21:30 Uhr: Filmfestival frame[o]ut

Dokus, Kurzfilme und Experimentals – in der 13. Ausgabe von „frame[o]ut“ erwartet die Besucher* innen neues heimisches und internationales Kino mit aktuellen Themen.

Samstag

9:00 Uhr: Fahrrad-Flohmarkt

Gebrauchte Fahrräder aller Art werden an neue Eigentümer vermittelt. Ihr könnt euer Rad verkaufen oder euch ein gebrauchtes anschaffen.

12:00 Uhr: IF DOGS RUN FLEA & Vonbis Flohmarkt

Eine Flohmarkt-Union mit Fetzen, Schuhen, Schmuck, Sonnenbrillen, Nippes, Kunst, Klumpert, Essen …

14:00 Uhr: LATE NIGHT Shopping

Late night Vintage shopping vom Feinsten in der Vintage Lounge & Garten mit Drinks und veganem Food.

19:00 Uhr: Vernissage Ekkehard Tischendorf

Mit Werken des Künstlers Ekkehard Tischendorf eröffnet der Vyden Salon. Für Speis, Trank und Musik ist gesorgt.

Sonntag

10:00 Uhr: FLOHMARKT

Blusen, Shirts, Blazer, Hosen, Röcke, Kleider! Das alles gibt es am Flohmarkt in der Burggasse.

17:30 Uhr: Poetry Slam OBEN am Dach | Sommerstart

Das urbane Sonnendeck mit schönstem Ausblick auf die Stadt wird wieder Spielort für Wiens beliebteste open-air Slamreihe.

19:30 Uhr: 1. Seestadt-Einzel-Zeitlauf 2020

In der Seestadt wird wieder gelaufen!

Montag

20:00 Uhr: Mann im Schatten

METRO Kinokulturhaus zeigt „Mann im Schatten“.

21:30 Uhr: 16. Afrika Tage Wien 2020

Die Afrika Tage gehen diesmal online über die Bühne.

Dienstag

18:00 Uhr: Crazy Summer – #5 Pop Up Techno Cafe

Leo Stussy und Tobias Oliver machen diesmal die Sauna zum „Crazy Summer“.

20:15 Uhr: Helmut Newton – The Bad and the Beautiful Premiere im Filmcasino

Der legendäre aber auch umstritten Fotograf wäre heuer 100 Jahre geworden. Neben Newton selbst kommen in diesem Film nur Frauen zu Wort.

Mittwoch

15:00 Uhr: Kleidertausch im Grätzl

Kleidung, die ihr nicht mehr tragt, könnt ihr gegen neue Lieblingsstücke eintauschen!

19:00 Uhr: Erstes Rothneusiedler Gartenkabarett „David Scheid“

Ein Kabarett-Abend mit David Scheid. Das kann nur lustig werden!

Donnerstag

12:00 Uhr: The Art Of Banksy

Eine Ausstellung über einen der wohl interessantesten Künstler der Gegenwart ist in den Wiener Sofiensälen zu sehen – The Art Of Banksy.

11:00 Uhr: Vintage Market

Heute kann man sich im Eissalon zusammenfinden und auf Schnäppchenjagd gehen.

20:00 Uhr: Ernst Molden & Der Nino aus Wien – Unser Österreich ff

Ernst Molden und der Nino aus Wien gehören zu den wohl angesagtesten Acts der österreichischen Musikszene. Ab 20:00 Uhr sind sie auf der „Theater im Park“ Bühne zu sehen.

