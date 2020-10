Wohin in Wien: 16.10 – 22.10.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

14:00 Uhr: Flohmarkt

Bevor renoviert und gemalt wird, gibt es einen Flohmarkt mit feinen 60ies-Möbel, Bilderrahmen, Bücher, Textilien uvm.

16:00 Uhr: Bits & bites – decks & mics

In der Soul Kitchen erwartet euch ein entspannter Abend mit Housevibez, Cocktails und Tapas.

17:00 Uhr: Koloman Kann – Waiting for a story, hoping for a song

„Waiting for a story, hoping for a song“ heißt Koloman Kanns Ausstellung. Heute ist Vernissage!

18:00 Uhr: WERKzimmer – artclub

Seit kurzem veranstaltet das WERK in Wohnzimmeratmosphäre DJ´S, Konzerte, Lesungen, und Filmabende.

Samstag

10:00 Uhr: Sissysound Record Store

Sissysound Record Store wird 1! Und das wird natürlich gefeiert mit 1,- Euro Rabatt auf jede Langspielplatte!

11:00 Uhr: Vintage Kilo Pop Up Store

Was wäre ein Samstag ohne Flohmarkt? Diesmal im 3ten Bezirk mit toller Vintage-Kleidung.

21:00 Uhr: PoRo & the Funk

Zeit für etwas funky Sounds kombiniert mit elektronischer Musik. Holt euch ein Ticket und freut euch auf einen klangvollen Abend mit unverwechselbaren Sounds.

Sonntag

11:00 Uhr: Frühschoppen

Weißwürstl und Brez’n und dazu das eine oder andere Zwickl könnt ihr ab 11:00 Uhr im Heurigenpub in der Josefstadt genießen.

16:00 Uhr: Pop-up

Ein Pop-up gibt es an diesem Sonntag in der Schmelzgasse.

16:00 Uhr: Klassik&Pop trifft Avantgarde/Jazz

Klassik&Pop trifft Avantgarde&Jazz im Café Derwisch.

Montag

12:00 Uhr: -10% Adieu Tage von Sandra Gilles im Combinat

Bis inkl. 31. Oktober heißt es „-10% Adieu-Tage von Sandra Gilles im Combinat“.

20:45 Uhr: Gestorben wird Morgen

Das Filmcasino zeigt „Gestorben wird Morgen“.

Dienstag

19:00 Uhr: Schönbach Session: Sibylle Kefer & Christoph Neubacher-Kefe

In der nächsten Runde der „Schönbach Session“ singt Sibylle und wird von Christoph begleitet. Danach wird gejammt! Also, bringt eure Instrumente mit.

19:00 Uhr: 3# Fireside Chat: Walter Seidl and Natalia Gurova

In der zweiten Ausstellung im Salon Real / Virtual sind Werke der jungen Künstlerin und Journalistin Natalia Gurova zu sehen.

Mittwoch

19:30 Uhr: Stille Post Poetry Slam mit Kontrabass

Im Loft wird wieder Stille Post gespielt. Dazu spielt Martin Maw lässige Musik am Kontrabass.

20:00 Uhr: Couchgespräch mit Psychotherapeut Johannes Wunsch

Es gibt Situationen in denen man sich total ausgeliefert fühlt. Kennt ihr die? Mit Johannes Wunsch könnt ihr darüber reden auf gemütlichen Wohnzimmer-Sofas!

Donnerstag

20:30 Uhr: Jazz Jam Session

Die Jazz Jam Reihe startet wieder!

19:00 Uhr: Belle Fin á Coustic -Theater am Spittelberg

Ein raffinierter Mix aus Jazz, Latin, Chanson und dem Wienerlied machen diese Band unverwechselbar.

