Wohin in Wien: 15.5. – 21.5.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt’s hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

9:00 Uhr: Lerchenfelder Bauernmarkt

Auch heute hat wieder der kleine Wochenmarkt mit umfassenden, abgestimmten Angebot und ausgewählten Spezialitäten am Ceija-Stojka-Platz geöffnet!

18:00 Uhr: Stream: „Weh dem, der lügt!“

Ein Lustspiel von Franz Grillparzer, indem es hauptsächlich um Lüge und Wahrheit geht.

17:00 Uhr: Clean Planet – W h y ???

Heute wird geputzt! Diesmal wird die Roßauer Lände fein gemacht. Jede/r Müllsammler/in ist willkommen!

19:00 Uhr: Sitzdisco mit DJ Okim > Lost in Bass

DJ Okim (Lost in Bass) wird alles in die Plattentaschen packen und im schikaneder in einem seiner legendären Vinyl Sets präsentieren.

19:00 Uhr: Wiener Festwochen

Heute startet das neue Format der Wiener Festwochen. Gespräche, Workshops, Videoclips, Bilder und Texte werden Tag für Tag über diverse Plattformen veröffentlicht.

Samstag

9:00 Uhr: Marktzeit

Herumschlendern, gustieren, probieren, genießen und bisschen plaudern ist wieder möglich in Floridsdorf. Diesmal zwar mit etwas mehr Abstand!

Sonntag

9:30 Uhr: Outdoor Zirkel Kraft Ausdauer

Kraft- und Ausdauerübungen werden ab 9:30 Uhr im Stadtpark gemacht. Wer dabei sein möchte, einfach anmelden.

Montag

18:00 Uhr: Outdoor Yoga – Flower Garden 1170

Wiese, Sonne, Entspannung und fließende kraftvolle Bewegungen erwarten euch bei dieser Yogastunde unter freiem Himmel.

Dienstag

17:30 Uhr: Bike & Balance I After Work Rides

Mit Sportgewand und Rad ausgerüstet, könnt ihr nach der Arbeit neue Energie tanken!

Mittwoch

20:00 Uhr: The Laugh Through Your Mask Show – In Person and On Zoom

Sie sind wieder zurück! 2 Darsteller, 8 ZuschauerInnen und jede Menge Humor. Das ist das neue Format der „Vienna’s Funniest Stand Up Comedy“.

Donnerstag

15:00 Uhr: Ausbruch // Exhibition

Trotz allen Bestimmungen kam es zu keinem Stillstand. KünstlerInnen zeigen ihre seit März 2020 entstandene Arbeiten zum Thema „Ausbruch“.

17:30 Uhr: Bin hinten! Bar im WUK Hof

Der lauschige WUK Innenhof ist wieder da! Getränke und musikalische Beschallung gibt es wie immer dazu.

18:00 Uhr: Alone. Not Lonely.

10 KünstlerInnen – 1 BesucherIn. Eine Ausstellung, die zum Nachdenken anregt und neue Inspiration für den eigenen Alltag schafft.

