Wohin in Wien: 1.5. – 7.5.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt’s hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächste Woche …

Freitag

Ganztags: 130 Jahre 1. Mai

Auch wenn der 1. Mai dieses Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden kann, so ist seine Botschaft besonders in diesem Jahr wichtiger denn je.

ab 10:00 Uhr: Stream a touch of colour – A Musical about a trans woman

Ein wenig Farbe ist eine musikalische Selbstfindungsreise, auf der der Protagonist in zweiundzwanzig verschiedene Rollen schlüpft.

12:00 Uhr: Tanz durch den Tag

10 Jahre Tanz durch den Tag wird via United We Stream gefeiert und verströmt OpenAir Stimmung ins Wohnzimmer.

13:00 Uhr: kult.tour spezial: Kreisky, Popp und Co.

Nicht nur der 1. Mai wird gefeiert, sondern auch das Ende der Ausgangsbeschränkungen mit einer mit einer kult.tour.

21:30: Live! Voodoo Jürgens

Voodoo Jürgens spielt eine exklusive athome-Session auf dem Problembär-Youtube-Kanal.

Samstag

10:00 Uhr: Bio Jungpflanzen – Selbstabholung gegen Spende!

Paradeiser, Gurken, Zucchinis, Melanzanis, Salate, … können im Augarten abgeholt werden gegen eine kleine Spende.

17:00 Uhr: Theaterwild:Festival geht online!

Theaterwild:Festival startet um 17:00 Uhr mit einer Live Über­tra­gung aus dem Dschun­gel inkl. In­ter­view mit der Lei­tung.

20:15 Uhr: Das ewige Leben

Das ewige Leben ist ein österreichisch-deutscher Kriminalfilm von Wolfgang Murnberger mit Josef Hader, Tobias Moretti, Nora von Waldstätten, Roland Düringer, u.v.m.

Sonntag

18:00 Uhr: Online-Quizabend

Sonntag ist Quizabend! Diesmal ein Kahoot!-Quiz mit verschiedenen Rätselaufgaben und zu verschiedenen Thematiken.

20:00 Uhr: Prominentenzimmer Meet Up Online hosted by Willlachen.at

Prominente Gäste, ein Chatroom und viele SchauspielerInnen aus dem Comedy Club Ensemble.

Montag

10:00 Uhr: Sophie Thun

Eine Ausstellung von Sophie Thu. Die Secession stellt ihre Werke bis 21. Juni im virtuellen Raum aus.

20:15 Uhr: Die Zukunft ist besser als ihr Ruf

Ein Film über Menschen, die etwas bewegen.

Dienstag

14:00 Uhr: Biennale Austria Art Salon

Ab heute ist es wieder möglich in die Welt der Kunst zu tauchen und ausgewählte Werke zu bewundern.

Mittwoch

14:00 Uhr: Virtuelle Vernissage mit Iveri Modebadze

Das online-Plaudertischerl verwandelt sich diesmal in eine virtuelle Vernissage und zeigt Fotografien von Iveri Modebazde.

Donnerstag

11:00 Uhr: F23 Fabriksbesichtigung

Die ehemaligen Sargfabrik öffnet ihre Tore für eine Besichtigung des gesamten Geländes.

20:30 Uhr: Onlinedate God’s Entertainment

Was bedeutet Kapitalismus in Zeiten von Corona? Wer trägt welche Verantwortung? Wer bestimmt über wen? In Anlehnung an die Karikatur „Die Pyramide des kapitalistischen Systems“ aus dem Jahr 1911 haben God’s Entertainment einen Entwurf für die Jetztzeit gestaltet.