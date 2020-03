Wir bleiben daheim: Tipp 3

Eine Auszeit in den eigenen vier Wänden.

Gemeinsames #stayathome! Heute befassen wir uns mit dem Lesen. Lesen ist was Schönes! Sich dabei Wissen anzueignen, in eine andere Welt zu reisen und sich so das Leben zu erleichtern. Egal ob allein, zuweit oder mit der Familie.

Besonders lustig ist das Lesen mit verteilten Rollen. Ihr habt sicher noch paar alte Comics zu Hause oder ein paar Dialoggeschichten für und mit Kindern. Schnappt euch das Buch oder das Heft, macht es euch gemütlich und taucht mir eurer Familie, FreundInnen oder allein in eine andere Welt ein. Lernt neue Geschichten kennen und besucht Orte, an denen ihr noch nie wart. Geschichten entführen einen aus dem eigenen Alltag und schenken Unterhaltung in einer schwierigen Zeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten!

Bücher kaufen

Bücher könnt ihr weiterhin online bestellen. Am besten natürlich nicht von Amazon! Wir haben viele Büchergeschäfte, die jetzt unsere Hilfe brauchen.

Hier eine kleine Liste:

– Seeseiten

– Buchcafé Melange

– Kunterbuch

– Books4you

– Hartliebs Bücher

– Morawa