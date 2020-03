Wir bleiben daheim: Tipp 2

Eine Auszeit in den eigenen vier Wänden.

Gemeinsames #stayathome! Nachdem wir gestern die Woche mit einem besinnlichen und achtsamen Einstieg gestartet haben, bekommt ihr heute einen actionreicheren Tipp von uns!

Gamer versammelt euch! Was die MusikerInnen in Wien können, können wir allemal! Es ist Zeit für eine WLan Party!

Online-Spielen

Wofür ihr euch auch entscheidet: Shooter, Rollenspiele, Strategie oder Rennspiele – gemeinsam macht es einfach mehr Spaß zu spielen. Die meisten von euch haben mittlerweile einen spieltauglichen Laptop oder PC und eine standhafte und schnelle Internetverbindung. Außerdem ist es auch hin und wieder schön, seine FreundInnen zu einem freundschaftlichen Duell herauszufordern. Wir haben euch eine kleine Liste von aktuellen als auch klassischen Multiplayer-Spiele für PC und Konsole vorbereitet.

Unsere Lieblinge aus der Redaktion:

– Battlefield 5

– DiRT Rally 2.0

– Flatout 2

– Rage 2

– World of Warcraft

– Anno 1800

– The Witcher 3

– Minecraft

– Warcraft 3

– Half-Life 2

– Call of Duty: Modern Warfare

– Age of Empires III

Leistung für den guten Zweck

Um die Erforschung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu unterstützen, könnt ihr nach dem Spielen einfach den PC angedreht lassen und Rechenleistung spenden. Geht ganz einfach und schnell!