Wiener Symphoniker – Silvesterkonzert Gewinnspiel

Fulminant ins neue Jahr!

Also, wenn das kein Höhepunkt für 2018 ist! Die Wiener Symphoniker beschließen 2018 und beginnen 2019 mit einem besonderen musikalischen Highlight. Beethovens 9. Symphonie wird gemeinsam mit hochrangigen SolistInnen im Wiener Konzerthaus erklingen!

Tradition und Zukunft

Schon seit mehr als 40 Jahren machen es die Wiener Symphoniker zur Tradition: Zum Jahreswechsel holt das Orchester namhafte Solistinnen und Solisten nach Wien und bringt Beethovens „Neunte“ auf die Bühne. Mit insgesamt drei Konzerten wird 2018 fulminant beendet und 2019 schwungvoll eingeläutet. Als Chefdirigent wurde dieses Mal Andrés Orozco-Estrada bestellt, der das Orchester ab der Spielzeit 2021-22 leiten wird – ein Blick in die künstlerische Zukunft der Wiener Symphoniker.

Drei Konzerte

Die drei Silvesterkonzerte der Wiener Symphoniker finden am 30. und 31. Dezember 2018 sowie am 1. Jänner 2019 im Großen Saal des Wiener Konzerthaus statt. Tickets gibt es ab sofort Online ab 43,- bis 117,- Euro je nach Kategorie! Ihr könnt 1×2 Tickets für das Konzert am 1.1.2019 gewinnen!

OROZCO-ESTRADA, MÜHLEMANN, LÁNG, DAVISLIM, BOESCH, WIENER SINGAKADEMIE / BEETHOVEN

30. Dezember 2018, 20:00 Uhr

31. Dezember 2018, 19:00 Uhr

1. Jänner 2019, 20:00 Uhr

Tickets

Wiener Konzerthaus

Lothringerstraße 20

1037 Wien

Teilnahmeschluss ist der 20. Dezember 2018!