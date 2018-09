Wiener Märkte: Kutschkermarkt

Kutschkermarkt (c) nohl stadtbekannt

Kommt zum Kutschkermarkt!

Junge Familien, alteingesessene AnwohnerInnen, StudentInnen und und und …



So wunderbar wandelbar und bunt ist nur der Kutschkermarkt.

Die Atmosphäre

In der Früh explodieren hier die Babybäuche und gekonnt umwickelte Karenzväter posieren ganz natürlich mit ihren Neugeborenen. Werdende oder frischgebackene Mamas und Papas treffen hier auf Personen, die wohl gerne in einem dieser Umstände wären. Am Vormittag mischen sich BewohnerInnen aus der Umgebung dazu, die sich getrieben von Düften und Farben von Marktstand zu Marktstand leiten lassen. Knallgelbe Sonnenblumen, saftige Riesenparadeiser, würziger Käse und marktfrische Oliven führen durch die bunte Kutschkergasse. StammkundInnen wird hier übrigens schon Mal ein Apfel mehr eingepackt.

Zu Mittag ist der Kutschkermarkt heißer Tipp für schnelles aber gesundes Essen. Viele Stände und Lokale bieten günstige Mittagsmenüs an, die für besonders gestresste Menschen zumeist auch mitgenommen werden können. Ratsam wäre es aber, sich Zeit zu lassen und die urlaubsnahe Atmosphäre einzufangen, besonders, wenn der nächste Urlaub noch dauert. Ein Drink zum After Work vielleicht noch, dann heißt es aber schnell wieder heim, um ausgeschlafen zu sein für den nächsten Urlaubstag am Kutschkermarkt.

Beginnen wir die Reise aber von vorne. Wir befinden uns ganz unten am Kutschkermarkt. Dort steht man zunächst auf der dunklen Seite des Marktes. Ein nicht sehr ansehnlicher trister Platz wird dem sonst so fröhlichen Markt leider gar nicht gerecht. Also schnell weiter, vorbei an Blumenladen und ersten Marktständen.

Fruchtbarkeit am Kutschkermarkt: Kinderzeit und Himmelblau

An der linken Seite schlendern wir an Kindergeschäft und -café Kinderzeit vorbei, das schon vermuten lässt, dass wir uns hier in der wohl fruchtbarsten Gasse Wiens befinden. Für die Kinder gibt es Kinderkakao und Smartiesmuffins. Die Mamis und Papis dürfen derweilen Nicki- Klassiker und Gummistiefel für ihre Lieblinge einkaufen. Zentrum (werdender) Jungfamilien ist aber ohne Zweifel das Café Himmelblau.

Nicole Otts Café Konzept eignet sich besonders gut für ein himmelblaues Frühstück direkt auf dem Platz unter himmelblauem Himmel mit anschließendem Tischtuchkauf im Shop. Spätestens der Gang auf die Toilette klärt uns auf, dass hier alles auffällig an Babies erinnert. Männer muss man wohl nicht darum bitten, die Türe mit den himmelblauen Söckchen zu verwenden – sie verirren sich bestimmt nicht in jener Türe mit den rosoaroten Socken.

Schmankerl für jeden Geschmack

Pöhls Kästestand gilt als Herz des Kutschkermarktes. Mit Maronibrot, Kürbiskäse und Schinkenspeck zeigt der Käsestand bereits sein herbstliches Gesicht.

Die Möbel finden zu dir: The Room inside the sixties

Der Engländer Simon eröffnete ein Geschäft mit Möbeln aus den 60ern. Beim Probesitzen kann auch Kaffee getrunken werden. Aber kein Stress, Simon sagt, die Möbel finden dich, nicht du die Möbel. Und noch eine Weisheit, die er von Picasso gestohlen hat: „Art washs away from the soul, the dust of everyday life“. Na dann lasst uns kreativ sein!

STADTBEKANNT MEINT

Je nach Tag, Wetter, Jahres- oder Tageszeit und je nach Laune zeigt sich der Kutschkermarkt mit einem anderen Gesicht. Mal ist er ruhig, mal lebendig, mal gemütlich, mal ganz fließend. Doch eines ist uns klar, der Kutschkermarkt ist immer wunderbar!

Als kleiner Tipp zum Schluss sei hier noch auf den regelmäßig stattfindenden Genusspfad hingewiesen. Man kann sich bis in die Abendstunden hienein durch verschiedene Schmankerln durchprobieren.

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Weitere Artikel

« Giselher, Gemeindebau und Granatapfel ­­– Vom Nibelungenviertel zum Meiselmarkt Heute in Wien: 15.9.2018 »