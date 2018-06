Buchpräsentation – Wiener Grätzl Ottakring

Wiener Grätzl Ottakring - STADTBEKANNT

Präsentation des neuen Grätzl Guides

STADTBEKANNT hat ein Buch geschrieben und lädt zur Wiener Grätzl Ottakring Buchpräsentation inklusive Freibier und süß-sauren Köstlichkeiten am 19. Juni im STAUD’S Pavillon am Yppenplatz.

Pflichttermin für Ottakringer

Wer im 16. lebt oder ihn einfach nur sehr liebt, der kann sich den 19. Juni im Kalender rot anstreichen. An diesem Tag findet nämlich die Buchpräsentation unseres druckfrischen Ottakring Guides statt. Gemeinsam mit STAUD’S werden wir uns durch süß-saure Köstlichkeiten kosten, Bier trinken und natürlich zahlreiche Goodies an euch vergeben!

Hat da jemand Freibier gesagt?

Schrammelmusik, der Wilhelminenberg und natürlich unser Lieblingsbier mit blickfangtauglichem gelbem Ettiket – mal ehrlich: Was wären wir Wiener eigentlich ohne unser Ottakring? Deshalb hat STADTBEKANNT seinen neuesten Grätzlguide auch dem 16. gewidmet. Die offizielle Buchpräsentation findet am 19. Juni um 18:00 im STAUD’S Pavillon statt.

Naschen und gewinnen

Eine Buchpräsentation im STAUD’S Pavillon am Brunnenmarkt hat so viele Vorteile. Hier könnt ihr nach Lust und Laune vom Buffett mit süß-sauren STAUD’S Marmeladen und eingelegten Delikatessen naschen und gleichzeitig beim Ottakring-Quiz mitraten. Für richtige Antworten gibt es – richtig! Den heiß begehrten Grätzlguide zum Mitnehmen nach Hause. Also packt schon mal all euer Unnützes Ottakring Wissen ein!

Alles auf einen Blick

Wo STAUD’S Pavillion, Brunnenmarkt, Ecke Brunnengasse / Schellhammergasse

Wann 19. Juni 2018, 18;00 Uhr

Wieviel der Eintritt ist natürlich frei!

Wir freuen uns auf euer Kommen!

STADTBEKANNT

STAUD'S Pavillon Brunnenmarkt, Ecke Brunnengasse / Schellhammergasse

1160 Wien

www.stauds.com Brunnenmarkt, Ecke Brunnengasse / Schellhammergasse1160 Wien

