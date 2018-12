WIEN.ERLEBEN – Wiener Eistraum

Flitzen auf flinken Kufen am Rathausplatz

Auch die größten Sportmuffel müssen zugeben: Eislaufen macht Spaß! Noch mehr natürlich, wenn die Kulisse passt. Das ist am Rathausplatz definitiv der Fall: Imposant drängen sich Rathaus und Burgtheater in den Blick, die Bäume des Rathausparks erleuchten in bunten Farben. Ob man lieber flott durch die Eiswege saust, elegante Pirouetten dreht oder mit dem oder der Liebsten Hand in Hand gemütlich über die Eisfläche gleitet, bleibt einem selbst überlassen. Tipp: So richtig lohnenswert wird der Eislauf-Ausflug auf den Rathausplatz ab Mitte Jänner, wenn die Christkindlmarkt-Standln weg sind. Dann ist nämlich noch viel mehr Fläche zum Herumflitzen vorhanden!

Wo Rathausplatz 1, 1010 Wien

Wann Kleiner Eistraum: 16.11.2018 – 6.1.2019: 10:00 – 22:00 Uhr

Wiener Eistraum: 19.1.2019 – 3.3.2019: 10:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Erwachsene 8,- Euro / Verleih 7,50 Euro / Ermäßigungen für Kinder, Senioren und Gruppen