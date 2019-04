WIEN.ERLEBEN – Schmetterlinghaus

Tropische Pflanzen und bunte Flatterwesen

Glücklich Verliebten sagt man gemeinhin nach, sie hätten Schmetterlinge im Bauch. Wie gut diese Analogie passt, wird bei einem Besuch im Wiener Schmetterlinghaus klar: In dem lichtdurchfluteten Jugendstilbau hausen nämlich über 40 verschiedene Schmetterlingsarten aus tropischen Ländern! Vom majestätischen Bananenfalter über den großen, rötlichbraunen Atlasfalter bis zur eleganten Weißen Baumnymphe, hier ist Vielfalt Programm. Auch die Auswahl an Pflanzen kann sich anschauen lassen. Farbenprächtige Blüten und Blätter in allen Formen und Größen dienen den Schmetterlingen als Futter und den Besuchern als Augenschmaus. Damit sich die Pflanzen und die luftig-bunten Flatterwesen auch vom Klima her wohlfühlen, hat es im Schmetterlinghaus konstant etwa 26 Grad Celsius und 80% Luftfeuchtigkeit. Ein Ort für Naturverbundene, Träumer und alle, die Schmetterlinge lieben!

Wo Hofburg, 1010 Wien (Burggarten)

Wann November – März: Mo – So 10:00 – 15:45 Uhr

April – Oktober: Mo – Fr 10:00 – 16:45, Sa & So 10:00 – 18:15 Uhr

Wieviel 7,- Euro / 5,50 Euro ermäßigt

Infos www.schmetterlinghaus.at