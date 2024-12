WIEN.ERLEBEN – Schloss Belvedere

Wo die großen Meister hängen

Viel zu oft wissen die Wiener*innen selber nicht, warum Touristen ihre Stadt so schätzen. Ein Grund ist der reichhaltige Fundus an Kunstwerken. Bei einem Besuch in der Österreichischen Galerie Belvedere bekommt man so einiges davon zu sehen: Beinahe lückenlos durchquert man die Kunstepochen ausgehend vom Mittelalter bis hin zu Barock, Biedermeier, Impressionismus und Jugendstil. Absolute Highlights sind Gustav Klimts “Der Kuss” und “Judith” sowie Werke von Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Die pompösen Barock-Räumlichkeiten des Belvedere bieten den Bildern eine mehr als würdevolle Kulisse. Ein Fest für Kunstliebhaber*innen!

Wo Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Wann Mo – So 9:00 – 18:00

Wieviel ab 17,50 Euro

Infos www.belvedere.at