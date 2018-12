WIEN.ERLEBEN – Improvisationstheater

Ohne Text auf die Bühne?

Improvisationstheater erfordert ganz schön viel Mut und jede Menge Kreativität. Doch wer sich auf das Experiment einlässt, erlebt ganz außergewöhnliche Theaterabende, die noch lange im Gedächtnis bleiben. Und zwar als Zuschauer genauso wie als Schauspieler! Mehr als ein Dutzend Impro-Gruppen gibt es in Wien, die regelmäßig an den verschiedensten Spielorten performen, mit dabei ist meistens eine gehörige Portion Humor und Selbstironie. Hier könnt Ihr in Wien Impro-Theaterluft schnuppern und selbst Workshops besuchen, falls Ihr Blut geleckt habt!

Wo TAG – Theater an der Gumpendorfer, Theater Drachengasse, Theater Spektakel, English Theatre, Schubert Theater, Quintessenz Impro-Bar, Flex Impro im WUK

Improvisationstheater in Wien