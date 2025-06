WIEN.ERLEBEN – Haus des Meeres

Under the Sea

Versteckt in einem grauen Betonklotz aus dunklen Zeiten befindet sich ein bunter Dschungel: der Indoor-Zoo Haus des Meeres. Bei den meisten Erwachsenen liegt ein Besuch weit zurück. Zu Unrecht, denn “Under the Sea” geht ganz schön was ab! Gut 10.000 Tiere sind im Aqua Terra Zoo vertreten; von Krokodilen über Haie und Rochen bis hin zu Schlangen, Vögeln, Schildkröten und frechen Äffchen. Um sie alle zu sehen, gilt es 11 Stockwerke zu erklimmen – Mühen, die man gerne auf sich nimmt, um einmal Aug in Aug einem Hai gegenüberzustehen oder sich im 20 Meter hohen Tropenhaus wie im Urwald zu fühlen. Die vermutlich längste Ameisenstraße der Welt lässt sich hier ebenfalls bewundern – und wenn irgendwann die Energie draußen ist, warten Terrassen und Lokale im aufgestockten Dach des Flakturms, wo man den Ausblick über Wien genießen kann.

Wo Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

Wann Mo – So 9:00 – 20:00 Uhr

Infos www.haus-des-meeres.at