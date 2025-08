Weinbau Lehner Traubensaft Gewinnspiel

Gewinnspiel

Wir verlosen 1×2 Traubensäfte von Weinbau Lehner – 1x einen roten Traubensaft und 1x einen grünen Traubensaft.

Über das Weingut

Schon 1906 bekam Florian Lehner für seinen Wein, den er zur Verkostung einreichte, eine ehrende Anerkennung des Landesausschusses des Erzherzogtums Österreich unter der Enns.

Den „Aussiedlerhof“ einen Steinwurf von Kollnbrunn entfernt gibt es seit 1979. Dort haben wir 1990 auf die Pneumatische Presstechnik umgestellt, die eine schonende Verarbeitung ermöglicht. Seither wird laufend die Verarbeitung und die Lagerung unserer Weine verbessert.

Heute führt Florian A. Lehner, ausgebildet an der HBLA u BA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg mit Weinbauerfahrungen in Österreich und Deutschland, in der 4. Generation den Betrieb.

Teilnahmeschluss ist der 30. August 2025!