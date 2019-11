WeihnachtsQuartier im MQ 2019

Indoor Design Weihnachtsmarkt

Ihr habt keine Lust auf kalte Zehen am Weihnachtsmarkt aber große Lust auf junge kreative Labels und großartige Designs? Dann auf zum WeihnachtsQuartier!

WeihnachtsQuartier im MQ – 1.000 m² erlesenstes Design

Am 29. November öffnet das WeihnachtsQuartier im MuseumsQuartier seine Pforten und lädt ein Wochenende lang zu Design vom Feinsten. Rund 100 unabhängige kreative Labels stellen ihre wunderbaren Designs und Produkte auch heuer wieder im WeihnachtsQuartier aus. Die DesignerInnen produzieren unkonventionelle aber funktionelle Produkte, die besonders auch fürs Auge ein Schmankerl sind. Eine fünfköpfige Fachjury wählte unter den Gesichtspunkten Qualität, Einzigartigkeit und Produktvielfalt die AusstellerInnen sowie junge Labels und kleine Manufakturen, die vornehmlich aus Österreich stammen.

Unikate und Materialienvielfalt

Ein Querschnitt der Designerwelt zeigt ausgefallene Einzelstücke außerhalb des Mainstreams. Unterschiedlichste Materialien werden von DesignerInnen und Manufakturen auf liebevolle Art und Weise zu einzigartigen Stücken verarbeitet. ImFokus steht die Produktivielfalt. Ob Keramik, Glas, Holz, Papier – kein Material verschont. Auf 1.000 m² findet ihr Schmuck, Mode, Accessoires, Kunst, Grafik und natürlich auch das eine oder andere Foodie-Schmankerl. Quasi für alle was dabei.

Alles auf einen Blick

WeihnachtsQuartier im MQ<

Wo Ovalhalle, Arena21 und frei_raum Q21 im MuseumsQuartier

Wann 29. November – 1. Dezember 2019

Fr 14:00 – 20:00 Uhr

Sa 10:00 – 20:00 Uhr

So 10:00 – 18:00 Uhr

Eintritt frei

Fotos: WeihnachtsQuartier (c) FotoFally, WeihnachtsQuartier (c) Eva Mayer, WeihnachtsQuartier (c) Goldlieb