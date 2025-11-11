Weihnachtsmarkt im Verkehrsmuseum Remise

Weihnachtsdorf in der Kulisse der Wiener Öffis

Zwischen den Backsteingebäuden der einstigen Straßenbahn-Remise kann man sich auch heuer wieder auf einem stimmungsvollen Adventmarkt der Wiener Linien mit Mitmachmöglichkeiten, kulinarischen Leckerbissen und zahlreichen Geschenkideen verzaubern lassen. Für musikalische Umrahmung sorgen die U-Bahn-Stars.

Weihnachtsflair auf Schiene

Der idyllische Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise bietet ein Programm für Jung und Alt: Während die kleinsten Öffi-Fans in der beheizten Bastelstube Spaß haben, können sich die Erwachsenen im nostalgischen Ambiente einer alten Bim aufwärmen oder vor dem Christbaum und den über den Markt verteilten Fotocorners festliche Erinnerungsbilder schießen. Apropos: Wer vor Ort Eisstockschießen will, kann dies ebenso tun, muss sich dafür aber anmelden (wienerlinien.at/adventmarkt). Weitere Highlights in der Remise: Jeden Freitagnachmittag gibt‘s Märchenstunden mit Schneemann-Geschichten, am 30. November macht ein Gospel-Chor um 16:00 Uhr Stimmung, und am 6. Dezember kommt natürlich der Nikolo um 18 Uhr.

Alles auf einen Blick

Der Adventmarkt in der Remise

28. November bis 14. Dezember 2025

Fr – So 14:00 – 21:00 Uhr

Fruethstraße 2, 1030 Wien

Erreichbar mit der U3 (Station Schlachthausgasse) sowie den Linien , 77A und 80A.

Achtung: Die meisten Standbetreiber akzeptieren nur Barzahlung.

Foto (c) WIENER LINIEN

sponsored