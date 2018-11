Weihnachten im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Weihnachtszeit genießen

Das Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel lässt die Vorweihnachtszeit schon zum Fest werden. Vom Lebkuchenhaus bis zum beleuchteten Christbaum – es wird stimmungsvoll und genüsslich!

Vorweihnachtsfreuden

Es wäre ja schade, Weihnachten nur am 24. und 25. Dezember zu feiern. Aus diesem Grund gibt’s schon in der Adventszeit stimmungsvolle Angebote im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel. Zum Beispiel haben Kinder die Möglichkeit ihr eigenes Lebkuchenhaus zu bauen. Samstags im Dezember wird kräftig gebaut und gebastelt, genascht und genossen! Aber auch für die Erwachsenen ist schon der Advent ein extra Genuss. Von 30. November bis 24. Dezember immer zwischen 19:00 und 20:00 Uhr gibt es zwei weihnachtliche Cocktails zum Preis von einem – da kann man die weihnachtliche Stimmung im Glas gleich doppelt genießen!

Samstagssession – Lebkuchenbauen für Kinder

8., 15. und 22. Dezember, 10:00 – 12:00 Uhr

Lobby

Weihnachten im Hotel

Am 24. Dezember werden die Gäste und Besucher des Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel natürlich rundum versorgt. Ab 18:00 Uhr wird im Arsenal ein traditionelles 5-gängiges Weihnachtsdinner aufgetischt. Dazu gibt es einen Bellini als Willkommensgetränk und Live-Entertainment bis 23:00 Uhr. Das Ganze kostet 59,- Euro pro Person (Kinder bezahlten 30,- Euro). Im Borromäus können Gäste ein üppiges Weihnachtsbuffet mit Bauernente, Softdrinks und vielem mehr für 54,- Euro pro Person genießen! Auch hier gibt es festliche Live-Musik!

Arsenal Weihnachtsdinner

24. Dezember ab 18:00 Uhr

59,- Euro pro Person

Deluxe Borromäus Dinnerbuffet

24. Dezember ab 18:00 Uhr

54,- Euro pro Person

Christtagsbrunch im Borromäus

Am Weihnachtsabend ist es natürlich noch lange nicht vorbei. Auch am 25. Dezember wird die festliche Stimmung beibehalten und beim Christtagsbrunch die Weihnachtszeit genossen. Ab 12:30 erwartet die Gäste und Besucher des Borromäus der Weihnachtsmann und ein ausgiebiges Brunchbuffet bis 15:30 Uhr. Auch für die kleinen Gäste ist in der Kinderecke gesorgt!

Christtagsbrunch im Borromäus

25. Dezember 2018, 12:30 – 15:30 Uhr

64,- Euro pro Person

