Webtipp: Beautytrade

Schöne Haare mit Beautytrade

Gesundes und glänzendes Haar kommt nicht von ungefähr – doch anstatt sich auf die 100 berühmten Bürstenstriche aus Großmutters Zeiten zu verlassen, setzt man heute besser auf exklusive und leistungsfähige Friseurartikel, wie sie im Onlineshop Beautytrade zu finden sind.

Für dich und mich

Ganz egal ob trockenes, gefärbtes, kurzes, langes oder dauergewelltes Haar – im Onlineshop Beautytrade findet jeder das richtige Produkt für sich und seinen Haartypen. Das tolle daran ist, dass die Produkte ganz einfach von Zuhause aus bestellt werden können und dabei auch nicht zu tief in die Geldtasche gegriffen werden muss.

Topmarken zu erschwinglichen Preisen

Beautytrade besticht durch ein vielfältiges Sortiment an namhaften Marken. Darunter die beliebte Keratin-Aufbaupflege Olaplex, bunte Haarfarben von Wella und die bewährten GHD Elektrogeräte. Aber auch hochwertiges Zubehör findet sich bei Beautytrade. Darunter der allseits beliebte Tangle Teezer, der in keinem Badezimmerschrank fehlen sollte. Aber auch die unsichtbaren Haargummis alias Invisible Boobles, die keine lästigen Knicke in den Haaren entstehen lassen, bereichern das Sortiment des Onlineshops.

Wenn die Wahl schwerfällt

Für all jene, die sich nicht sofort für ein Produkt entscheiden können, wird auch Abhilfe geleistet. Durch die Vorteilssets und Packages kann man sich ganz einfach durch die breite Auswahl durchprobieren. Die „BlondMe Bag“ wird in schöner, helllila Ledertasche inklusive des Blonding Shampoo All Blondes und der Blonding Mask geliefert. Statt den eigentlichen 40,- Euro zahlt man dafür gerade mal 22,- Euro und spart dabei 45%. Wer gerne welliges Haar wie aus dem Strandurlaub haben möchte, dem verschafft die „Mad About Waves Bag“ Abhilfe. Natürlich kommen bei den Sets auch die Männer nicht zu kurz. Die „3D Man Bag“, in der das exklusive Men Hair & Body Shampoo und der Men Texture Clay von Schwarzkopf enthalten sind, lassen auch haarbewusste Männerherzen höherschlagen.

Ausprobieren

Hinter dem Onlineshop steckt der exklusive Hairsalon Uler Private Hairdessing. Wer die Haarprodukte vor dem Kauf also zuerst einmal am eigenen Haar ausprobieren möchte, der kann das ganz einfach in der Filiale am Wiener Graben im wunderschönen 1. Bezirk tun.

Fotos: Screenshot Beautytrade