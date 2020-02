Gewinnspiel

STADTBEKANNT verlost 2×2 Karten für We come bearing gifts am 28.3 im brut im KunstBOGEN!

Mit einem sinnlichen und anregenden Abend voller Queerness, Körperermächtigung und positiver Widerständigkeit geht imagetanz 2020 zu Ende. WE COME BEARING GIFTS besetzt den Raum des KunstBOGEN, einer Location in den Wiener Stadtbahnbögen. Die Gastgeber*innen Alex Franz Zehetbauer und Lau Lukkarila bringen an diesem Abend selbstbewusste queere Erotik und Self-Love unter die Leute. So wie einst die Griechen ihre Soldaten in Troja einschleusten, schleichen sich Zehetbauer & Co nun heimlich ins Unterbewusstsein der Stadt. Die Burlesque wird für die scharfzüngigen Stripteaser*innen zur Verkörperung eines politischen Akts – freiherzig, freimütig und letztlich auch frei von Verhüllungen. Der Wunsch an das Publikum ist, Energie, Begehren und im besten Falle Haut zu zeigen.

Alles auf einen Blick

We come bearing gifts

28. März 2020

brut im KunstBOGEN

Untergrundbahn Bogen 6, 1060 Wien

Foto: We come bearing gifts (c) Claudia Lomoschitz

Teilnahmeschluss ist der 25. März 2020.