Restaurant mit Donaublick

Das Hilton Vienna Danube Waterfront ist das einzige Hotel Wiens, das direkt an der Donau gebaut ist. Umso schöner ist es dort, wenn man auf der Terrasse des Restaurants sitzt, Meeresfrüchte auf dem Teller hat und dem Donauwasser beim Fließen zusieht. Die Waterfront Kitchen lässt Urlaubsstimmung aufkommen und wir haben uns angeschaut, wie!

Am Wasser gebaut …

Ja, so direkt und unmittelbar an der Donau ist nur ein Hotel in Wien: das Hilton Vienna Danube Waterfront im 2. Bezirk. Das einzige, was die Gäste von der Donau trennt, ist der vorgelagerte Pool – und die wunderschöne Terrasse der Waterfront Kitchen. Hier kann man gediegen den Sonnenuntergang genießen, Fisch- und Grillspezialitäten probieren und später einen Cocktail trinken. Und das gilt natürlich nicht nur für Hotelgäste!

Grill and Chill

In der Waterfront Kitchen wird alles aufgetischt, was Fluss und Meer hergibt. Fischkreationen und Meeresfrüchte stehen ganz oben auf der Speisekarte. Aber auch österreichische und mediterrane Spezialitäten und eine reiche Auswahl an Grillgerichten sind im Angebot. Und besonders im Sommer wird auf der Terrasse gegrillt. Zwischen 1. Juli und 2. September 2018 wird jeden Sonntag zwischen 12:00 und 15:00 Uhr ein gemütlicher BBQ veranstaltet. Für 39,- Euro pro Person darf man essen, was man will: heimische Fische, BBQ Ripperl, Rinderbrust aus dem hauseigenen Smoker, Salatbuffet – was will man mehr?

Smokin‘ Friday

Wer am Sonntag keine Zeit hat, für den bietet sich der Freitag als Grillabend an. Zwischen 29. Juni und 14. September 2018 wird jeden Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr gegrillt. Speziell die Gerichte aus dem Smoker sind hier sehr beliebt. Neben Pulled Pork und Beef Brisket wartet ein Fisch- und Fleischbuffet mit Beilagen, zahlreiche Vorspeisen und Salate und als Abschluss sogar ein Eiswagen auf die Gäste. Für 42,- Euro wird man inklusive Aperitif verwöhnt! Und übrigens: Kinder unter 12 Jahren essen gratis und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren zum halben Preis. Man kann also die ganze Familie mitnehmen!

Feste feiern

Die Feste feiern, wie sie fallen – in der Waterfront Kitchen ist man flexibel, was Events betrifft. Neben den hauseigenen Highlights, kann das Lokal auch für Hochzeiten, Firmen- oder Familienfeiern gemietet werden. Bis zu 230 Personen finden Platz und das Angebot kann individuell an die Veranstaltung angepasst werden. Da das Hotel auch als Seminarhotel fungiert, ist auch für Catering und Service bei Tagungen und Ähnlichem gesorgt.

Sommer in der Waterfront Kitchen

Besonders für die Sommermonate ist ein Besuch in der Waterfront Kitchen also wärmstens zu empfehlen. Die Grill-Specials am Freitag und Sonntag, der wunderschöne Blick auf’s Wasser und die einzigartige Lage sind schon Grund genug hier vorbeizuschauen. Aber auch für ein ausgiebiges Frühstück oder einfach für eine kleine Pause am Donauufer bietet sich die Waterfront Kitchen an!

Waterfront Kitchen

Hilton Vienna Danube Waterfront

Handelskai 269

1020 Wien

Grill & Chill Brunch

1.7.2018 – 2.9.2018, 12:00 – 15:00 Uhr

immer sonntags

39,- Euro pP. (50% für Jugendliche zw. 12 und 18 Jahren / gratis für Kinder unter 12 Jahren)

Smokin‘ Friday

29.6.2018 – 14.9.2018, 18:00 – 21:00 Uhr

immer freitags

42,- Euro pP. (50% für Jugendliche zw. 12 und 18 Jahren / gratis für Kinder unter 12 Jahren)

inklusive Aperitif

