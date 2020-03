Warum Robert Prosser als Sprayer sehr einsam in der Tiroler Gemeinde Alpbach war

Auf Buchfühlung – Der erste Literatur Podcast Österreichs

Es war die Leidenschaft an der Erzählkunst, die den 22 jährigen Robert Prosser vor vielen Jahren gepackt und ihn dazu veranlasst hat, seine komplette Konzentration aufs Schreiben und auf die Kunst zu verlegen. Genau das merkt man seinen Romanen auch an; sie sind voller Energie, seine Sprache voller Dringlichkeit. Man erkennt in ihr das gespittete Ratatata französischer Rapper wie Assassin und Funky Family.

Seine ersten drei Werke seien experimentelle Prosa sagt Robert Prosser. Strom, das 2009 im Wiener Klever Verlag erschienen ist, trägt sogar den Untertitel “Ausufernde Prosa”. Mit seinem dritten Roman Geister und Tattoos verbindet er schließlich seinen ersten großen Schritt hin zum Roman. Der Rhythmus positiver Aggression, wie er es nennt, ist es, der Robert Prossers Schreiben antreibt. Seine ersten Texte entstehen, wie er selbst sagt, in seiner Hip Hop- und Graffiti-Zeit, als er voll bepackt mit Spraydosen den Zug nach Innsbruck nahm, denn in Alpbach sei er, als einziger Sprayer, zu einsam gewesen. In Phantome, jenem Roman, der ihm 2017 eine Nominierung für den Deutsch Buchpreis einbrachte, behandelt er eben diese Erfahrungen als Sprayer und auch der Boxring, den der Protagonist Lorenz in Prossers aktuellem Roman Gemma Habibi betritt, ist dem Autor nicht fremd. Noch heute trainiert der Tiroler, der 1983 im Bezirk Kufstein geboren ist, im Wörgler Box Club Unterberger.

Gemma Habibi – Licht in der Distanz

Gemma Habibi erschien im Juli 2019 im Ullstein Verlag. Lorenz, der Protagonist des Romans, kehrt mit einer Idee für seine Anthropologie-Masterarbeit von einer Reise nach Syrien zurück, die ihn wiederum in einen Box Club in Wien führt. Während Lorenz sich zu einem ernstzunehmenden Boxer entwickelt, Westafrika bereist und sich in die Fotografin Elena verliebt, wütet in Syrien ein Krieg, der die Gesellschaft in Aufruhr versetzt und zahlreiche Menschen in die Flucht treibt. Auch Lorenz syrischer Freund Zain ist nach Wien geflohen und träumt davon, als Boxer unsterblich zu werden. Es ist die große Fluchtbewegung von 2015, die Robert Prosser in Gemma Habibi behandelt. Lorenz reiste einst als unbedarfter Tourist nach Aleppo, um auf den Spuren seiner Computerspiel Idole aus Assassins Creed wandern. Die Reise Zaids wenige Jahre später ist alles andere als ein Game, wie es im Roman heißt.

Robert Prossers Anliegen ist es, mit seiner Literatur einen Zugang zu unserer Zeit und unserer Gegenwart zu finden. “Dadurch lässt sich verstehen, was gesellschaftspolitisch passiert – es lässt sich verstehen, was Europa eigentlich ist.”

Doch nicht nur mit seinem eigenen Schreiben, auch mit seinen literarischen und gesellschaftsrelevanten Projekten arbeitet er daran, Autorinnen und Autoren zu vernetzen, Literatur greifbar und erlebbar zu machen. So ist er einer der Mitbegründer des Projektes „Babelsprech“ zur Förderung junger Poesie. Er ist als Herausgeber tätig, z.B. einer Anthologie junger österreichischer Gegenwartslyrik (wo warn wir? ach ja 2019 im Limbus Verlag) und hat gemeinsam mit Josef Kirchner im November 2019 die Programmleitung des Literaturfests Salzburg übernommen.

Phantome – Wie geht man mit den Erfahrungen von Krieg und Flucht um?

Wie kann man die eigene Erinnerung bewahren und vor dem Missbrauch durch nationalistische Politik schützen? Wohin mit all der Energie und mit dem Frust, dass die EU als Versprechen von Glück und Zukunft so nahe ist, dieses Versprechen aber nie eingelöst wird? All diesen und weiteren Fragen geht Robert Prosser mit seinem 2017 im Ullstein Verlag erschienen Roman Phantome nach. Er löst damit seinen Vorsatz ein, denn er wollte sich ein “Land erschreiben, seine Vergangenheit und Gegenwart”.

„Damals, bei diesem ersten Mal in Bosnien, wurde uns so viel geboten, dass mich die Kriegs- und Flucht-Schicksale nicht interessierten, nein, es war viel los, nachts gab’s Partys, und bereits am zweiten Tag nahm uns Tigers Vater Vehid zu den Protesten mit.“ sagt der Protagonist aus Robert Prossers Roman Phantome,

Auf den ersten Seiten von Phantome begleiten wir eben diesen jungen Mann, einen Sprayer, durch die Wiener U-Bahn-Tunnels und auf Demonstrationen in Bosnien. Seine Freundin Sara, die Tochter einer Bosniakin und eines Österreichers, bringt ihn erstmals mit der Geschichte und der Gegenwart Bosniens in Berührung. Sie reisen gemeinsam nach Tuzla, Srebrenica und Sarajevo. Robert Prossers Sprache drängt, schiebt, pocht. Der junge Mann ist nah am Erleben am Jetzt am Puls seiner Zeit. Mit seinen gesprayten Tags schreibt er sich seiner Welt, seiner Gegenwart ein.

Bald verschiebt sich das Hauptaugenmerk des Ich-Erzählers aber. Der Sprayer interessiert sich nicht mehr für die eigenen Spuren, die er hinterlässt, sondern macht sich auf die Suche nach den Spuren in Saras Vergangenheit. Schließlich wechselt auch die Perspektive im Roman und Robert Prosser schreibt aus der Sicht zweier Menschen, die den Krieg, die Vertreibung, die Flucht und die ersten Tage in Wien miterlebt haben. Die sich als Geflüchtete ihrem neuen Leben in Wien stellen mussten.

„Meist beginnen die Tage ähnlich. Anisa zählt ihren Besitz: Zahnbürste, Zahnpasta, Nivea-Creme. Blaues T-Shirt, ein roter Anorak. Eine Jeans, Anfang des Jahres in Sarajevo gekauft. Die Turnschuhe mit Klettverschluss, was bescheuert aussieht, aber trotzdem: neue Schuhe, aus einem Caritas Sack geholt wie die Bluse (…)

“Ohne dass er es als moralische Attitüde vor sich hertragen müsste” schreibt Wiebke Porombka in der ZEIT, “ist dieser Roman […] eine Schule der Empathie und der Demut vor den Versehrungen, die politische Konflikte in Biografien brennen.” Phantome war 2017 nicht zuletzt deshalb für den Deutschen Buchpreis nominiert.

In ihrem neuen Podcast Auf Buchfühlung haben sich Irene Zanol und Victoria Strobl am 5. Februar 2020 in Wien mit dem österreichischen Schriftsteller Robert Prosser getroffen, um mit ihm über seinen aktuellen Roman Gemma Habibi, seinen für den deutschen Buchpreis nominierten Roman Phantome, seine Zeit als Slam Poet, Sprayer und Boxer, über Hip-Hop-Einflüsse und Heimito von Doderer aber auch seine Haltung zu Peter Handke zu sprechen.