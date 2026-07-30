Warum immer mehr HausbesitzerInnen in Österreich Fassadenfirmen über Daibau finden

Fassadenarbeiten sind teuer und allzu oft ist es schwierig, HandwerkerInnen zu finden, insbesondere gute und zuverlässige, die nicht nur auf Profit aus sind. Die meisten Menschen in Österreich suchen heutzutage über die Daibau-Plattform nach Fassadenfirmen. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Folgenden.

Die Fassade schützt das Gebäude, verbessert seine Energieeffizienz und prägt sein Erscheinungsbild. Allerdings zählt sie auch zu den größten Kostenpunkten beim Hausbau.

Damit die Fassade funktional und langlebig ist, muss sie von fachkundigen HandwerkerInnen hergestellt werden. Diese zu finden, ist heute jedoch alles andere als einfach. Mehr noch, es scheint schwieriger denn je zu sein, gute Fassadenfirmen zu finden, die ihre Arbeit termingerecht und zur vollen Kundenzufriedenheit abschließen.

Es gibt jedoch eine einfache und schnelle Möglichkeit, geprüfte Fassadenfirmen zu finden, auf die immer mehr Menschen in Österreich setzen: die Daibau-Plattform, die größte Baubranchenplattform in Österreich und der seiner Nachbarschaft!

Die Daibau-Plattform verbindet HandwerkerInnen und AuftraggeberInnen, und zwar mit nur wenigen Klicks. Sie deckt unterschiedlichste Gewerke ab: MalerIn, FliesenlegerIn, TrockenbauerIn, ZimmererIn, SpenglerIn, TischlerIn, ParkettlegerIn, FassadenbauerIn usw.

Auf der Daibau-Plattform wurden bisher bereits mehr als 118.000 Anfragen bearbeitet. Doch was macht diese Plattform eigentlich so beliebt? Um das herauszufinden, haben wir uns die Kundenbewertungen und Benutzererfahrungen angesehen.

Mit nur einer Anfrage erreichen Sie alle Fassadenfirmen in Ihrer Stadt!

Der größte Vorteil der Daibau-Plattform liegt laut Benutzererfahrungen in der schnellen Handwerkersuche. Anstatt dutzende Fassadenfirmen anzurufen, füllen Sie einfach eine kurze Anfrage aus. Darin geben Sie nur die benötigte Leistung, den Standort und den gewünschten Ausführungszeitraum an. Optional können Sie Fotos oder Skizzen Ihrer Wunschfassade oder des aktuellen Zustands hochladen.

Das Stellen einer Anfrage ist kostenlos und unverbindlich.

Innerhalb kurzer Zeit – laut Erfahrungsberichten meist bereits innerhalb von 24-48 Stunden – erhalten Sie per E-Mail Angebote verfügbarer Fassadenfirmen in Ihrer Nähe. Mit nur einer Anfrage kontaktieren Sie also alle Fassadenfirmen in Ihrer Stadt und darüber hinaus.

Claudia, die über Daibau einen Fachbetrieb für Vollwärmeschutz gefunden hat, berichtet:

„Bei der Abwicklung des Projekts kamen überhaupt keine Probleme auf. Sowohl mit dem Auftragnehmer als auch der Daibau-Plattform bin ich sehr zufrieden!“

Auf der Plattform sind mehr als 2.100 Fassadenfirmen aus ganz Österreich registriert, sodass sich schnell passende Firmen in der Nähe finden lassen.

Einsicht in Kundenbewertungen und Referenzen der Fassadenfirmen!

Ein weiterer großer Vorteil der Daibau-Plattform ist laut NutzerInnen ihre Transparenz. Sämtliche Bewertungen der HandwerkerInnen sowie die Kommentare früherer KundInnen sind einsehbar.

Bisher wurden auf der Daibau-Plattform über 500 Kundenbewertungen für Fassadenfirmen abgegeben. Bewertungen können ausschließlich PlattformnutzerInnen hinterlassen, die die jeweilige Firma tatsächlich beauftragt haben, und zwar erst nach Abschluss des Auftrags. Sämtliche Kundenbewertungen sind geprüft und objektiv. Auf den Profilen der Fassadenfirmen finden Sie auch Fotos abgeschlossener Aufträge.

Daher schreiben viele NutzerInnen Ähnliches wie Gabriele:

„Ich konnte mich sehr schwer für einen Auftragnehmer entscheiden, da ich die Firmen persönlich nicht gekannt hatte. Deshalb habe ich auf Daibau ein bisschen nachgeschaut, was die anderen Kunden so geschrieben haben.“

HandwerkerInnen, die wirklich beraten!

Viele NutzerInnen heben als besonders positiv hervor, dass die HandwerkerInnen nicht einfach nur ihre Arbeit erledigt, sondern auch hilfreiche fachliche Empfehlungen und ehrliche Beratung gegeben haben.

Christian, der über Daibau eine Firma für das Streichen seiner Holzfassade gefunden hat, schreibt:

„Freundliche tiefgehende Beratung vor allen Preisabsprachen, zeitnahe Ausführung mit unglaublicher Expertise als Zeichen langjähriger Erfahrung.“

Ein anderer Nutzer berichtet über seine Erfahrung:

„Sehr freundlich, kompetent und kundenorientiert. Uneingeschränkt zu empfehlen.“

Alle Richtpreise an einem Ort!

Laut den Erfahrungen vieler NutzerInnen gehört auch der Baukostenrechner zu den größten Vorteilen der Plattform.

„Im Baukostenrechner von Daibau finden sich mehr als 1.800 Richtpreise für Bau- und Handwerksleistungen auf Bundesebene.“

Im Baukostenrechner für Fassadenarbeiten können Sie Richtpreise für WDVS mit Styropor- oder Steinwolldämmung unterschiedlicher Dämmstärken sowie für Gerüstmiete, Fassadensockel, Montage von Fensterbänken und vieles mehr nachlesen.

Wie NutzerInnen berichten, ist dieses Tool sehr nützlich, um sich besser über Preise zu informieren, Angebote verschiedener Handwerker:innen einfacher zu vergleichen und jenes mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auszuwählen.

Monika, die über Daibau eine Firma für die Fassadensanierung gefunden hat, erzählt:

„Die Steine, die verwendet worden sind, gab es nicht mehr. Deshalb ist der Firmeninhaber extra in einen Steinbruch gefahren und von da den passenden Stein geholt. Da hat man gesehen, dass er sich wirklich gut auskennt.“

Alle Fassadenfirmen verfügen über eine gültige Gewerbeberechtigung!

Laut Benutzererfahrungen zählt auch dies zu den wichtigsten Vorteilen der Plattform. Auf Daibau finden sich ausschließlich Unternehmen mit gültiger Gewerbeberechtigung. Das bietet Kund:innen rechtlichen Schutz sowie die Möglichkeit von Gewährleistungsansprüchen. Bei Fassadenarbeiten ist das besonders wichtig, da es sich dabei um große Investitionen handelt.

„Jedes Unternehmen und jeder HandwerkerIn wird vor der Registrierung auf der Plattform vom Daibau-Team überprüft.“

Um späteren Beanstandungen vorzubeugen, legen die HandwerkerInnen stets besonderen Wert auf hochwertige Arbeit. Auch Rositta, die eine Fassadendämmung für zwei Häuser in Auftrag gab, machte positive Erfahrungen:

„Eine Firma, die stets bemüht ist, auch Unmögliches möglich zu machen, sogar wenn die Fehler, die passiert sind, von anderen begangen wurden. Absolute Empfehlung und auch der Preis ist absolut fair!“

NutzerInnen kommen immer wieder zu Daibau zurück!

Aus den Erfahrungsberichten im Internet lässt sich erkennen, dass NutzeInnen, die die Daibau-Plattform einmal genutzt haben, immer wieder zurückkehren und Anfragen für weitere Aufträge stellen.

„Mittlerweile habe ich schon mehrmals mit Daibau zusammengearbeitet und immer wieder gute Handwerker gefunden.“

Außerdem empfehlen viele NutzerInnen die HandwerkerInnen gerne weiter:

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis passte beim Projekt perfekt. Die Daibau-Plattform und den ausführenden Auftragnehmer habe ich auch schon weiterempfohlen.“

Darüber hinaus erwähnen NutzerInnen weitere Vorteile wie das Magazin Daibau. Dort finden sie Fachartikel zu geeigneten Dämmstärken in Österreich, verschiedenen Dämmstoffen, Fassadenputzen, Fassadenfarben und viele weitere nützliche Tipps. Ein weiterer Pluspunkt ist die Benutzerfreundlichkeit der Plattform, die für unterschiedliche Altersgruppen geeignet ist.

Heute gilt Daibau als Standardlösung für die schnelle Handwerkersuche. Positive Erfahrungen sprechen sich schnell herum, und die Plattform wächst vor allem dank zufriedener Nutzer:innen kontinuierlich weiter.