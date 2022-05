Gewinnspiel

Am 25. Mai begeht das internationale Kurzfilmfestival VIENNA SHORTS den Auftakt in seine 19. Ausgabe. Diesmal steht das Festival unter dem Motto We’ve Come A Long Long Way Together und wir verlosen 3×1 Online-Festivalpass!

VIENNA SHORTS 2022

Für das Herzstück, die vier Wettbewerbskategorien, wurden aus mehr als 5.000 Einreichungen 94 Filme aus 34 Ländern ausgewählt. Darüber hinaus widmet sich eine Personale der französisch-kolumbianischen Filmemacherin Laura Huertas Millán und dreht sich beim Vierecksprogramm mit drei Partnerfestivals alles um das Thema Bewegung(en). Plus: Nach dem Ende der pandemiebedingten Sperrstunde in Wien bringt die beliebte Late-Night-Schiene endlich wieder Genre-Schmankerl zu später Stunde ins Kino.

Alles auf einen Blick

VIENNA SHORTS 2022

19. Internationales Kurzfilmfestival

25. – 30. Mai 2022

Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Österreichisches Filmmuseum und METRO Kinokulturhaus

Bild (c) Thelyia Petraki/VIENNA SHORTS

Teilnahmeschluss ist der 20. Mai 2022.