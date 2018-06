Veranstaltungen in Ottakring

Feschmarkt (c) STADTBEKANNT

Wohin in Ottakring

Eigentlich ist in Ottakring immer etwas los – sowohl kulturell als auch kulinarisch. Alle Jahre, Monate oder Wochen wieder finden hier außerdem regelmäßige Veranstaltungen statt, die sich unternehmungslustige Ottakring-Entdecker keineswegs entgehen lassen sollten!

SOHO in Ottakring

Das Kunst- und Festivalprojekt gibt es mittlerweile schon seit fast 20 Jahren – seither mischt es die urbane Umgebung Ottakring auf. Wie sehr kann sich jeder einzelne in die Stadtteil-Entwicklung einbringen? Um dieser Frage nachzugehen werden lokale und internationale Künstler eingeladen und besonders die Zwischennutzung von leerstehenden Räumlichkeiten wird forciert. Zu Beginn stand das Brunnenviertel im Mittelpunkt, heute konzentriert man sich auf das Gebiet rund um Sandleiten. Kultur at its best!

SOHO in Ottakring

Rosa-Luxemburg-Gasse 9

Braukultur-Wochen

Immer wieder, wenn es Sommer wird, füllt sich der Vorplatz der Ottakringer Brauerei mit Heurigengarnituren, Essensstandln, einer Zapfstation und einer Bühne. Warum? Weil Braukultur-Wochen sind! Neben Musik, Bier, Pommes, Bratwurst und guter Laune gibt es auch jede Woche ein anderes Bier einer Gast-Brauerei aus dem In- oder Ausland zu probieren. Nebst den hauseigenen Gerstensäften, versteht sich. Viel chilliger kann man einen Abend in Wien kaum verbringen …

Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1

Feschmarkt

Zwei mal im Jahr lockt der Feschmarkt die hippe Hälfte von Wien in die Ottakringer Brauerei. Nicht umsonst! Zu entdecken gibt es originelle wie stylishe Schmankerln aus den Bereichen Schmuck, Papier, Kulinarik, Kunst, Mode, Accessoires und Wohndesign. Rund 220 Aussteller zeigen hier ihr kreatives Können – und um die 15.000 Besucher kommen jedes Mal, um hier zu schmökern und zu staunen! Für das leibliche Wohl sorgen Food Trucks vor der Brauerei. Auch verdursten muss hier niemand, immerhin befindet man sich in einer Brauerei. Geheimtipp: Selbstverständlich ist auch STADTBEKANNT mit seinen Druckwerken am Feschmarkt vertreten!

Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1

Gürtel Nightwalk

Ordentlich was auf die Ohren gibt es jährlich im Spätsommer bei der Musikveranstaltung Gürtel Nightwalk, an der auch zahlreiche Ottakringer Lokalitäten teilnehmen. Für eine lange Nacht verwandelt sich der Gürtel in ein mitreißendes Reich der Klänge – und eine wahre Partymeile. Mit dabei sind sämtliche Clubs in den Stadtbahnbögen zwischen Thalia- und Alserstraße. Definitiv ein Must-Hear!

Gürtel Nightwalk

Diverse Lokale am Gürtel

16er Markt

Nicht nur für Anrainer praktisch, sondern generell bei Feinschmeckern beliebt, ist der wöchentlich von Mittwoch bis Freitag direkt bei der U3-Endstation Ottakring stattfindende Bauernmarkt. Zu erstehen gibt es hier frische Bioprodukte aus der Region – von Obst und Gemüse über Käse und Wurst bis hin zu g’schmackigen Antipasti. So kommt man selbst am Weg von der Arbeit heim oder auf der „Durchreise” noch zu hochwertigen Lebensmitteln!

16er Markt

U3 Endstation Ottakring

Mi-Fr

Immer was zu tun in Ottakring

Ottakring ist so vielfältig, wie auch Wien als Ganzes ist. Hier gibt es unzählige Lokale, Heurige, Bierstuben und Wirtshäuser, Italiener oder Marktrestaurants. Aber auch so gibt es viel zu tun. Man kann in Ottakring wunderbar Sporteln, man kann aber auch zu den Weinbergen spazieren oder ein bisschen Shoppen gehen. Herrlich, dieses Ottakring!

