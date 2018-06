Vegan essen in Wien

Harvest Speisen (c) Voggenberger stadtbekannt.at

Genießen mit gutem Gewissen

Wien ist kulinarisch gesehen ein tolles Pflaster, in dem man nie lange hungrig bleibt. Mittlerweile hat sich sogar das Phänomen des Vegetarismus insoweit durchgesetzt, als dass man selbst im bodenständigsten Gasthaus Spinatknödel oder Gemüselasagne angeboten bekommt.

Die vegane Lokallandschaft ist hingegen noch nicht derart bekannt. Das bedeutet: Wer auf tierische Produkte verzichtet, muss die Nahrungsaufnahme gut planen. STADTBEKANNT ist dabei behilflich und verrät euch im Folgenden, welche Lokale gut und vegan kochen.

Naturkost St. Josef

Der Bioladen St. Josef ist praktischer Nahversorger und vegetarisches Restaurant zugleich. Von Anrainern geschätzt als Vertreiber von Bio-Produkten aus der Region, ist der Laden gleichermaßen beliebt unter gesundheitsbewussten Frühstücksfreunden.

Um die Mittagszeit bietet Naturkost St. Josef ein umfangreiches vegetarisches Buffet. Geschmacklich lässt man sich hier von Spezialitäten aus aller Welt inspirieren. Ein Salatbuffet, eine einladende Getränkebar mit frisch gepressten Säften sowie selbstgemachte Kuchen runden das solide Angebot ab. Sämtliche Snacks und Speisen können auch mitgenommen werden – so etwa die veganen Kebaps, die garantiert auch Fleischessern munden werden!

Naturkost St. Josef

Zollergasse 26

1070 Wien

Feldberg

Das Feldberg ist ein vegetarisches Bio-Restaurant mit Mittags- und Frühstücksbetrieb. Elegant in warmen, gedämpften Farben gehalten, strahlt das gemütliche Lokal jene Natürlichkeit aus, die sich auch auf dem Teller wiederfindet. „Vegetarisch, frisch, vollwertig, bio“ lautet das Motto des Lokals. Dass dies mehr ist als bloß ein Schlagwort, beweisen die gesunden Köstlichkeiten, die den Gast erwarten.

Unter der Woche ist das Feldberg eine einmalige Adresse für Mittagspause oder Plauder-Lunch mit Freunden. Da immer frisch gekocht wird, beschränkt sich die Auswahl zwar auf wenige Gerichte, doch das ist zu verschmerzen. Ob Wochengericht, Tagesgericht, oder auch nur Suppe oder Salat, es schmeckt. Vegane Speisen sind eigens gekennzeichnet, vieles ist veganisierbar. Sogar lactosefrei kann man hier essen. Samstags und sonntags verwandelt sich das Feldberg in ein vegetarisches Brunch-Paradies.

Für alle, die gerne einmal selbst den Kochlöffel schwingen und leckere vegetarische Gerichte fabrizieren wollen, bietet das Feldberg auch Kochkurse an!

Feldberg

Westbahnstraße 21

1070 Wien

Vegana Indiana

Den veganen Indiana muss man einmal erlebt haben. Damit ist zwar vorwiegend die Person hinter dem gleichnamigen Restaurant gemeint, aber im Normalfall ist Andreas Bilgeri sowieso in der Schönbrunner Straße anzutreffen. Das bunte Kochgewand ist sein Markenzeichen, seine Tattoos erzählen Geschichten und sein freundliches Wesen machen ihn sofort zu einem sympathischen Gastgeber. Dass er auch noch gut kochen kann, hat er zuletzt schon im Gambrinus in Gänserndorf bewiesen. Nun ist er aber sein eigener Chef in dem Lokal in der Schönbrunner Straße. So ganz zentral liegt es zwar nicht, aber ein Besuch zu Maniok Kringel, Blattspinatrisotto oder Ribs sollte sich in jedem Fall auszahlen!

Vegana Indiana

Schönbrunner Straße 235

1120 Wien

Landia

Im Landia in der Ahornergasse dominiert schlichte Küche aus vorwiegend biologischen Zutaten. Diese köstlichen Speisen sind dennoch erstaunlich günstig. Von der ständig wechselnden Speisekarte ist vieles auf Anfrage veganisierbar. Darüber hinaus gibt es leckere vegane Bioweine und Kuchen! Die Landia hat von Montag bis Samstag von 9-22 Uhr offen. Sitzt man im Landia, so hat man das Gefühl, man befinde sich im eigenen Wohnzimmer. Wohlfühlen wird hier groß geschrieben. Die Einrichtung ist schlicht aber gemütlich.

Landia

Ahornergasse 4

1070 Wien

cuchina – die Lebensküche

In der cuchina Lebensküche im 2. Wiener Bezirk wird ebenfalls überwiegend vegan gekocht. Es gibt unter anderem mehrere Frühstücksoptionen sowie meist eine vegane Suppe und Hauptspeise zu Mittag. Wer sich des Angebots vergewissern möchte, kann das auf der stets aktuellen Homepage tun. Hier kann man darüber hinaus auch selbst kochen lernen: Nebst Restaurant ist die cuchina auch Greisslerei, Kochschule und Ernährungsberatung. Die cuchina beschreibt sich selbst als klein, fein und natürlich.

cuchina – die Lebensküche

Lilienbrunngasse 3

1020 Wien

Gagarin

Das Gagarin liegt zwar in einem gastronomisch mehr als reichen Grätzl – bietet aber trotzdem etwas erfrischend Neues: Geführt als Kollektiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Verantwortung und Partizipation, hat es sich zu einem Hotspot des alternativen Wien entwickelt. Auch kulinarisch ist es eine Bereicherung: Die einfache und doch leckere Speisenauswahl überzeugt. Auch Vegetarier und Veganer werden hier gut versorgt. Auf die biologisch nachhaltige Herkunft der verwendeten Produkte kann man sich verlassen!

Gagarin

Garnisongasse 24

1090 Wien

Bistrot Harvest

Das Café Bistrot Harvest ist ein veganes Lokal, in dem man sich wohl fühlt und das Leben genießt. Keine Spur von langweilig oder fad. Lecker ist angesagt und das in familiär-chicem Ambiente. Tipp: Der allsonntägliche Brunch im Harvest. Auch Nicht-Veganern wird hier nichts fehlen, so ergiebig ist das kreativ zusammengestellte Buffet. Das Café Bistrot Harvest hat fast jeden Tag offen – am Mittwoch ist Ruhetag. Die Speisekarte ist auf der Homepage des Restaurants immer aktuell einsehbar. Die Einrichtung vom Harvest ist gemütlich und sorgt für Wohlgefühl.

Café Bistrot Harvest

Karmeliterplatz 1

1020 Wien

Xu’s Cooking

Xu’s Cooking bietet vegane und vegetarische asiatische Küche, die im 7. Wiener Bezirk ihresgleichen sucht. Das Ambiente ist freundlich und typisch asiatisch, die Gerichte originell und liebevoll angerichtet. Stößt man in der Karte auf Fleisch und Fisch, so braucht man nicht zu erschrecken – vegan ist hier nämlich fast alles. Bis hin zur knusprigen Ente! Besonders empfehlenswert im Xu’s ist das ausgiebige Mittagsbuffet, das so manchem schon die Mittagspause schmackhafter gemacht hat. Im Sommer steht den Besuchern darüber hinaus ein hübscher Gastgarten zur Verfügung.

Xu’s Cooking

Kaiserstraße 45

1070 Wien

Uli’s Veganeria

Nach zahlreichen spirutellen Reisen und Seminaren, sowie einem eigenen aryuvedischem Catering hat sich Ulrike Seidler im 3. Bezirk in einer kleinen Nebengasse mit einem Mittagslokal niedergelassen. Wie zu erwarten sind auch hier die Speisen von der aryuvedischen Küche inspiriert. Die Gewürze stehen im Vordergrund sowie das Wohlfühlen bei und nach dem Essen. Man kommt in das Lokal hinein und fühlt sich sofort wohl! Und genauso fühlt es sich auch an, wenn man gegessen hat und wieder herausspaziert. Der Abstecher von der Landstraße lohnt sich auf jeden Fall – gerade für den einen oder anderen Skeptiker!

Uli’s Veganeria

Apostelgasse 29-31

1030 Wien

Bio Paradies

Das Bio Paradies im 13. Bezirk hat sich zu einem kleinen Treffpunkt unter den Anrainern entwickelt. Täglich frisch zubereitete Speisen (inkl. Vor- und Hauptspeise) sowie selbstgemachte vegane Nachspeisen warten auf die Besucher.

Bio Paradies

Altgasse 23a

1130 Wien

STADTBEKANNT meint

Obwohl die vegane und vegetarische Szene in Wien, im Vergleich zu anderen Städten, weiter wachsen könnte, tut sich auch bei uns so einiges. Unsere kleine Auswahl an veganen und vegetarischen Lokalen in Wien zeigt, dass viele Gastronomen auf den neuen Trend setzen und alternative Speisen entwickeln, die komplett oder teilweise auf Fleischprodukte verzichten. Uns hat es geschmeckt und unserem tierliebenden Gewissen hat es gut getan.

Noch mehr Hotspots der veganen Kulinarik!

Und das Angebot an veganen Essgelegenheiten in Wien wächst.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 14.6.2018 Heute in Wien: 15.6.2018 »