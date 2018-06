Veda Vital Vorraum (c) STADTBEKANNT

Institut für Ayurveda und Yoga

Bei VedaVital im 13. Bezirk kann man mit Leib und Seele in eine ganzheitliche Welt der Gesundheit und des Wohlbefindens eintauchen. Ayurveda und Yoga wird hier nicht nur praktiziert sondern auch gelehrt und gelebt. Ein kleiner Überblick!

Vielfältiges Angebot

Das Angebot bei VedaVital ist wahnsinnig vielfältig, umfassend und inspiriert von einer Jahrtausende alten Lehre: Ayurveda. Von der richtigen Ernährung über gedankliche Praxis bis hin zur Pulsdiagnose – hier wird die indische Lehre von allen Seiten gelebt. Aber auch Yoga gehört zum Fixprogramm im Studio in der Altgasse. Die Eigentümerin Elisabeth Maurer hat eine Fülle an Expertinnen und Experten aus aller Welt zusammengeführt um bei VedaVital zu praktizieren.

Ayurveda-Massagen

Einer der Kernpunkte bei VedaVital ist die ganzheitliche Ayurveda-Anwendung. In einem harmonischen, auf den Kunden abgestimmten Ambiente werden Massagen oder Beratungen durchgeführt. Jede Massage beginnt mit einem persönlichen Gespräch – danach stehen verschiedenste Massage-Angebote zur Auswahl. Der berühmte Öl-Stirnguss (Shirodhara) etwa, oder eine entspannende Ganzkörperölmassage (Abhyanga). Auch eine Fußsohlenbehandlung (Kansu) oder eine trockene Kräuterstempelmassage (Pindaswed) wird angeboten.

Ärztliche Praxis

Neben den zertifizierten Ayurveda-Praktikern, sind bei VedaVital auch Ärzte aktiv. Dr. Judith Binder hat seit 2014 eine Zweitpraxis bei VedaVital und berät Patientinnen nicht nur schulmedizinisch sondern eben auch nach den Lehren von Ayurveda. Einige Male im Jahr wird sie von den indischen Ärzten Dr.in Smita Naram und Dr. Hemang Parekh unterstützt und spezielle Termine für die indische Pulsdiagnostik werden angeboten.

Ausbildung

Für all jene, die Yoga und Ayurveda nicht nur anwenden sondern auch selbst weitergeben wollen, bietet sich das Ausbildungs-Angebot von VedaVital an. Neben der Yogalehrer-Ausbildung wird auch ein umfassender Kurs zum zertifizierten Ayurveda-Praktiker angeboten. Und das allerbeste: seit kurzer Zeit gibt es auch eine Kombi-Ausbildung, die in dieser Form einzigartig ist. Die 3-jährige Ausbildung startet im März 2019 und die Teilnehmer schließen als diplomierte Yogalehrer UND Ayurveda Praktiker ab.

Yoga

Keine Angst, selbst all jene, die sich nicht so intensiv vertiefen wollen, sind bei VedaVital gut aufgehoben. Yoga-Klassen werden regelmäßig angeboten und decken ein weites Spektrum an unterschiedlichen Yoga-Typen ab. Vom Kinder-Yoga (und Kinder-Ayurveda) über Hatha-Flow bis hin zu Klangabenden mit Klangschalen und Meditationen – für alle Typen ist etwas dabei. Die Stunden werden dabei direkt mit den jeweiligen Yogalehrern vereinbart und liegen preislich bei 15,- Euro pro Einheit.

STADTBEKANNT meint

Das Angebot von VedaVital ist unglaublich umfassend und weitreichend. Von Yoga-Klassen über Ayurveda-Ausbildungen und Behandlungen aller Art – hier kann man wirklich Körper, Geist und Seele ganzheitlich mit Wohlbefinden verwöhnen. Besonders die Zusammenarbeit mit Schulmedizinern und Experten aus Indien ist einzigartig. Wer nach einer Ausbildung im Bereich Yoga oder Ayurveda sucht ist hier bestimmt an der richtigen Adresse!

STADTBEKANNT

VedaVital Institut für Ayurveda, Yoga & Energiearbeit Altgasse 23/8

1130 Wien

+43 1 / 8904050

www.vedavital.at Altgasse 23/81130 Wien+43 1 / 8904050

