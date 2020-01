Entspannung und Romantik schenken

Jedes Jahr am 14. Februar lebt die Liebe hoch. Es gibt so einige Möglichkeiten, diesen Tag mit seinem Herzensmensch zu feiern. Besonders schön ist es, sich dafür viel Zeit zu nehmen und die Zweisamkeit in vollen Zügen auszukosten. Zu diesem Anlass bietet die Therme Wien Ideen, wie Paare den Valentinstag auf besondere Art und Weise zelebrieren können.

Gutscheinangebot zum Valentinstag

Einen ganzen Tag einfach genießen und in der Wärme des Thermalwassers den Alltag vergessen. Wer jetzt Gutscheine für den Relax Tagesurlaub kauft, spart 20,- Euro! In der Zeit von 30. Jänner bis 14. Februar 2020 kann der Gutschein für den Relax! Tagesurlaub um 65,- Euro statt um 85,- Euro erworben werden.

Kurzurlaub mit Langzeitwirkung

Der Relax! Tagesurlaub beinhaltet ein spezielles Verwöhn-Paket und beinhaltet neben dem Thermen- und Saunaeintritt zahlreiche Zusatzleistungen. So ermöglicht der Relax Check-In allen Tagesurlaubern eine stressfreie Ankunft ohne Wartezeit. Eine reservierte Liege in der Relax Lounge – einem eigenen Ruhe- und Entspannungsbereich –, Zeitschriften, kostenloses WLAN, Erfrischungen und Snacks direkt an die Liege serviert, tun ihr übriges um vollkommen abschalten zu können. Was könnte also besser sein, als zu zweit für einige Stunden den Alltag hinter sich zu lassen und sich einfach einmal treiben lassen?

Alles auf einen Blick

Valentinstag in der Therme Wien

Gutschein-Aktion gültig von 30. Jänner bis 14. Februar 2020

Relax! Tagesurlaub um 65,- Euro statt 85,- Euro; gilt nur auf den Gutscheinverkauf!

Erhätlich unter shop.thermewien.at

und im Thermenbüro

Foto: (c) Therme Wien / Cathrine Stukhard

sponsored