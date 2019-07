Urlaub vor der Haustür in Wien

Die besten Sommer Aktivitäten in Wien

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“

Nach diesem Motto werfen wir einen Blick darauf, was der Sommer in Wien zu bieten hat. Wir haben viele Aktivitäten für gar kein oder wenig Geld ausprobiert und ziehen folgendes Resümee: Das ist nur in Wien möglich!

Die ersehnte Abkühlung

Es gibt unzählige Möglichkeiten in Wien, sich ins kühle Nass zu stürzen. Vom Schafberg- bis zum Stadionbad – in den attraktiven städtischen Sommerbädern bleibt kein Badeanzug trocken. Für die besonders Sportlichen werden auch Gymnastikprogramme oder Beachvolleyball-Trainingseinheiten angeboten, Kinder können sich beim Animationsprogramm austoben.

Außerdem lohnt es sich, die Naturbadeplätze bzw. Strandbäder an der Alten und Neuen Donau, in Hirschstetten oder der Lobau zu erkunden. Auch für Freundinnen und Freunde der Freikörperkultur gibt es genügend Bereiche. Und ist einmal kein Badewetter prognostiziert, muss man dennoch nicht auf den Spaß verzichten und kann in einem der Hallenbäder einen Badetag verbringen.

Strandurlaub in der Stadt

In nur sechs Minuten bringt die U1 urlaubsreife Wienerinnen und Wiener an den Strand, den schicken CopaBeach an der Neuen Donau. Neben Gastronomie – von der kubanischen Cocktail-Bar bis zum hippen Deli – gibt es an rund 500 Metern dem Wasser entlang zahlreiche Badeplätze, an denen nicht konsumiert werden muss, dazu Duschen und drei Trinkbrunnen. Und der neue Kletterpark Donauinsel am CopaBeach verspricht Spaß und Bewegung in luftiger Höhe.

Motorikparks – wie geschickt bist du?

In den beiden topmodernen Freiluft-Motorikparks in der Donaustadt und in Favoriten kann man kostenlos an vielen Stationen seine motorischen Fähigkeiten trainieren! Da gibt es Wind- und Kitesurfsimulatoren ebenso wie Balancierparcours und eine Orientierungskletterwand, Hürden- und Trampolinstrecken und zahlreiche andere spezielle Geräte. Sich erfrischen und neue Kraft tanken kann man im Salettl bzw. in der Filiale von Der Mann.

Sommerzeit ist auch Lesezeit

Für die Ortung der passenden Sommerlektüre begibt man sich am besten in die kühlen Bibliotheksräume der Städtischen Bücherei am Urban-Loritz-Platz (Achtung! Teilsperren wegen Renovierungsarbeiten) oder in eine der vielen Zweigstellen, wo man in aller Ruhe schmökern kann. Außerdem verspricht der Veranstaltungskalender spannende Events rund um Literatur.

Film ab!

Nun zu einem im Wiener Sommer unverzichtbaren und beliebten Zeitvertreib, nicht nur für KineastInnen – die Freiluft-Kinos! Eine ganze Reihe an Filmprogrammen mit unterschiedlichen Schwerpunkten steht zur Auswahl: Arena Sommerkino, Belvedere Kino im Kammergarten, dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival im Volkskundemuseum, das Filmfestival am Rathausplatz, Frameout im MuseumsQuartier, Kaleidoskop am Karlsplatz, Kino am Dach der Hauptbücherei, Kino wie noch nie am Augartenspitz, Sommerkino des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (im Garten verschiedener Wohnhäuser des KWP), VOLXkino (verschiedene Orte), Stumm & Laut – Filmfest am Columbusplatz. Langweilig wird einem hier ganz bestimmt nicht!

Stadtlabore

Stadtlabore nennt sich eine neue Initiative der Stadt, die auf dezentrale Kulturarbeit abzielt. In den Bezirken sollen verschiedenste Projekte gefördert werden, die einen experimentellen und analytischen Charakter (im Sinne eines Labors) aufweisen und sich mit den – sich stets wandelnden – Lebensrealitäten auseinandersetzen. Damit soll in den Grätzln ein Impuls für die Zusammenarbeit von BürgerInnen, Bezirk, KünstlerInnen und Kultureinrichtungen gegeben werden. Generell ist in den einzelnen Wiener Grätzln schon jetzt jede Menge los und man kann in nächster Umgebung einen abwechslungsreichen, aufregenden und entspannten Sommer verbringen.

Wir haben gesehen, das Gute liegt tatsächlich so nah!

Startfoto: Strandbad Gänsehäufel (c) MA 44

