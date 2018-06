Afterwork im Urban City Garden Reiter (c) STADTBEKANNT

Afterwork im Urban City Garden

Am 5. Juni lockt der Schanigarten des Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel oder besser gesagt der Urban City Garden mit seinen gemütlichen Couches nach draußen. Ab 15:00 Uhr geht’s mit der Live Band 9toFIVE los!

Lounge Feeling und DJ Beats

Das Programm beim Urban City Garden ist einfach und abwechslungsreich: zwischen 17:00 und 22:00 Uhr bringen dann verschiedenste DJs Stimmung in den Garten und die Gäste sind eingeladen mit kühlen Drinks und Streetfood den Abend ausklingen zu lassen.

Beim Urban City Garden am 5. Juni erwartet uns die Live Band 9toFIVE von 15:00 bis 17:00 Uhr und anschließend Musik von J’aime Julien und Rumi von Baires. Kulinarisch verwöhnen uns die Teams von The Burger und The Cheese Cab. Und Jacobo grillt erstmals beim Urban City Garden! Auf der Speisekarte stehen auch venezolanische Empanadas – mit Fleisch oder vegetarisch.

Drinks und Sommer

Der Garten umfasst ein Areal von unglaublichen 2.000 Quadratmetern – das heißt man hat genug Platz, um es sich auf den Sofas oder an der Bar gemütlich zu machen. Sommerliche Drinks wie Cocktails, Bier, Spritzer aber auch spezielle Gin-Angebote sorgen für die nötige Abkühlung.

Facts

Afterwork im Urban City Garden

Dienstag. 05. Juni 2018

15:00 – 17:00 Uhr 9toFIVE

17:00 – 22:00 Uhr J’aime Julien, Rumi von Baires

Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Urban City Garden Ungargasse 60

1030 Wien

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

ucgarden@mppg.at

