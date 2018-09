United Nude Vienna Store (c) LINIERT

Extravagantes Schuhwerk

Schuhe, die nicht jeder hat. Ob sexy Booties, Killer Heels, Cool Wedges, Shocking Colors oder edler Chic – die Schuhe von United Nude sind so extravagant und individuell wie die Trägerinnen selbst. In Wien gibt es einen von nur zwei Concept Stores in Europa – Zeit also, um dem Schuhparadies einen Besuch abzustatten …

Life is too short for boring shoes

Im Jahr 2003 taten sich der holländische Architekt Rem D Koolhaas und der Schuhmacher Galahad Clark zusammen und kreierten etwas völlig Neues. Schuhe, deren Design so außergewöhnlich ist, dass man sie als Kunstwerke verkaufen könnte. Extravaganz auf einem ganz neuen Niveau. Schuhwerk, dass auffällt und die Blicke auf sich zieht. Schuhe, die so individuell sind, wie der Schuhträger selbst. Heute werden die Schuhe von United Nude in über 50 Ländern weltweit verkauft. In Wien befindet sich einer der wenigen Concept Stores!

Urbane Schuhkultur

Die Schuhe von United Nude stehen nicht nur für ein modisches, sondern auch für ein persönliches Statement. Die extravaganten Modelle unterstreichen die Individualität und Persönlichkeit jeder Frau. Ob auffällige Prints, ungewöhnliche Stoffe und Materialien oder neuartige Formen – die Ideen für neue Schuhe scheinen den United Nude Machern nie auszugehen. Es ist Fashion Luxus, der gleichzeitig leistbar ist – perfekt für urbane Trendsetter.

Concept Store Herrengasse

Im ersten Bezirk, in der Herrengasse, befindet sich der Wiener Concept Store von United Nude. Er wurde 2007 eröffnet und wird von Petra Grabher mit Leidenschaft geführt. Dunkle Wände und Lichteffekte setzen die leuchtenden Schuhkunstwerke edel in Szene. Kunden können staunen und probieren, sich beraten lassen und die United Nude Schuhwelt in Ruhe entdecken. Europaweit habt ihr nur noch in Amsterdam die selbe Gelegenheit – ein wahres Privileg also, diese Auswahl mitten in Wien genießen zu können!

Sponsored

United Nude Vienna Herrengasse 6-8

1010 Wien

www.unitednude.at

Herrengasse 6-81010 Wien Mo-Sa 10:00 – 19:00 Uhr

Weitere Artikel

« I AM FROM AUSTRIA – Gewinnspiel SHUT UP AND PLAY THE PIANO »