Umzug nach Wien? So gelingt er stressfrei!

Nicht nur für viele junge Österreicher ist ein Wohnsitz in Wien ein kleiner Lebenstraum. Für den Umzug in eine Stadt mit gut zwei Millionen Menschen ist jedoch anders zu planen als bei Umzügen in einer ländlichen Region. Mit einer guten Vorbereitung bezüglich aller Formalitäten und für die Umzugsfahrt selbst sollte sich jedoch schnell Wiener Lebensfreude einstellen dürfen.

Was ist formal beim Umzug zu beachten?

Wer bislang nicht in Wien lebte und seinen Wohnsitz in der Hauptstadt bezieht, muss sich innerhalb von drei Tagen bei seinem zuständigen Meldeamt anmelden. Hier ist Wien in seine Bezirke unterteilt, so dass frühzeitig vor dem Umzug zu klären ist, welches Amt für den eigenen Einzug verantwortlich ist. Eine zusätzliche Anmeldebescheinigung ist nötig, sofern EU-Bürger nach Österreich ziehen und einen längeren Aufenthalt als drei Monate einplanen.

Für die Anmeldung bei der Behörde muss zwingend der Personalausweis oder ein Reisepass vorliegen. Unter Umständen kann ein Arbeitsnachweis notwendig sein, der den dauerhaften Aufenthalt in Wien und Österreich rechtfertigt. Aus dem EU-Ausland kommend, sind grundsätzlich keine Zollgebühren auf das Umzugsgut zu zahlen. Zu beachten sind alleine die generell geltenden Einfuhrbeschränkungen, ebenso wie ein Chip und Heimtierausweis für mit einreisende Haustiere.

Umzugsfahrten stressfrei und kostenbewusst planen

Der größte Aufwand eines Umzugs liegt im Transport von Möbeln und weiterem Hausrat. Wer in die innerstädtischen Bezirke Wiens zieht, sollte sich frühzeitig um eine Sicherung von Parkplätzen direkt vor dem neuen Wohnsitz kümmern, auch hier kann das zuständige Meldeamt weiterhelfen.

Den Umzug selbst zu organisieren, kann trotz des Aufwands finanziell attraktiver sein. Hier kann ein Anhänger mieten bei Boels weiterhelfen, die Anzahl der einzelnen Fahrtstrecken auf ein Minimum zu reduzieren und Fahrtkosten zu sparen. Gerade bei Umzügen innerhalb Österreichs mit einer überschaubaren Fahrtstrecke ist die eigene Durchführung mit mehreren Fahrzeugen und Anhängern eine lohnenswerte Alternative.

Wenn der Umzug professionell geplant und durchgeführt wird, sollte der Vergleich von Branchenunternehmen nicht versäumt werden. Hier kann es sinnvoll sein, Preise und Dienstleistungen von einem Spediteur am alten Wohnort mit denen von Betrieben in Wien zu vergleichen.

Neuen Wohnort frühzeitig kennenlernen

Als riesige, facettenreiche Stadt sollte rechtzeitig vor dem Umzug die gesamte Infrastruktur der Wiener Wohnumgebung überprüft werden. Im Idealfall sollte nicht im Moment des Umzugs herausgefunden werden müssen, wo der nächste Supermarkt oder die nächste Apotheke ist. Oft liegen die Hürden eines Umzugs in den Details, so dass umfassende Kenntnisse der Umgebung viele dieser kleinen Sorgen nehmen. Dem schnellen Einleben steht so nichts mehr im Wege.