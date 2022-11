Tipps für erotische Stunden

Auch wenn das erotische Feuer am Anfang einer Beziehung besonders heftig lodert, muss die Leidenschaft im Laufe der Zeit immer mehr dem ganz normalen Alltag Platz machen. Die Arbeit und die Familie fordern permanent ihren Tribut, hinzu kommen Belastungen wie durch die Corona-Pandemie oder nervenaufreibende Projekte, etwa der Bau des Eigenheims. Die Folge ist klar: Abends ist eigentlich nur noch Zeit für Morpheus, aber kaum noch für Eros. Das ist allerdings kein unausweichliches Schicksal. Meistens braucht es nur ein paar kleine Tricks, um die Erotik neu aufleben zu lassen.

Genussmomente schaffen

Menschen sind nur bedingt fähig zum Multitasking. Darum werden Arbeit und Freizeit idealerweise nicht miteinander verquickt. Stattdessen bekommt jeder dieser Bereiche seinen optimalen Raum. Dementsprechend ist der Arbeitsplatz perfekt ausgestattet und auch im Fitnessstudio erwartet man eine in jeder Hinsicht bestmögliche Ausstattung. Auch das heimische Liebesnest hat eine solche Aufmerksamkeit verdient. Hat man nicht als Teenager vor dem ersten Date das Schlafzimmer entsprechend hergerichtet, inklusive Duftkerzenlicht und Kuschelrock? Was damals richtig war, ist heute ganz sicher nicht falsch. Heute hat man sogar noch mehr Möglichkeiten, diese Atmosphäre immer wieder zu variieren und die Partnerin beziehungsweise den Partner damit zu überraschen.

Neues ausprobieren

Es muss nicht immer die Missionarsstellung sein. Noch nie gab es mehr Optionen, sein Sexleben abwechslungsreich zu gestalten. Sexspielzeug kann dabei eine großartige Rolle einnehmen: Ein Dildo findet sich nicht nur bei Singlefrauen in der Nachttischschublade, sondern lässt sich auch in das gemeinsame Liebesspiel integrieren. Gleiches gilt für einen Anal Masturbator, der sich übrigens nicht nur von Frauen einsetzen lässt. Die männliche Prostata lässt sich auf diese Weise wunderbar stimulieren…

Ortswechsel einplanen

Jedes Paar hat andere Vorstellungen, was den erotischen Traumplatz angeht. Das kann die versteckte Lichtung im Wald sein, vielleicht aber auch das Romantikhotel in Paris oder Venedig. Auch ein Swingerklub oder ein Stundenhotel sind für einige Paare ein reizvoller Ort, um die Erotik gemeinsam zu feiern. Und wer zwar eine ebenso knisternde Atmosphäre haben, diese aber nicht mit anderen teilen möchte, findet online zahlreiche Appartements für erotische Tage und Nächte. Die dortige Ausstattung macht ganz automatisch Lust auf erotische Spiele. In jedem der genannten Fälle ist die Zweisamkeit das A und O. Von der sollte möglichst nichts auf die Weise ablenken, wie es daheim zwangsläufig der Fall ist.

Offen miteinander kommunizieren

Es ist mehr als ein Klischee, dass Männer nicht gerne offen über Gefühle sprechen. Auch bei Erotik und Sex sieht es nicht anders aus. Zwar darf es in erotischen Filmen oder auf ebensolchen Bildern gerne auch mal etwas heftiger zugehen, für die eigene Lust fehlen aber oftmals die Worte. Doch ganz gleich ob als Mann oder als Frau: Das gegenüber kann immer nur in bedingter Form Gedanken lesen und wird geheime Fantasien kaum vollständig erraten können. Doch wenn man nicht offen miteinander spricht, führt der Weg in keine gute Richtung. Entweder bleibt die Befriedigung dauerhaft unvollkommen, weil der Wunschtraum nur im Verborgenen schlummert. Oder man sucht sich die sexuelle Erfüllung an anderer Stelle, zum Beispiel mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau.

Abhängig davon, um welche Fantasie es sich handelt, kann das offene Wort natürlich etwas schwierig sein. Allerdings finden sich im Alltag immer wieder Möglichkeiten, das Thema in die bestimmte Richtung zu lenken, etwa bei einer bestimmten Filmszene oder beim gemeinsamen Shopping. Die Frage „Schatz, wie findest du…?“ ist noch unverfänglich genug, um im Zweifelsfall wieder zurück zu rudern. In der Realität zeigt sich aber, dass das in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist.

Gesund und aktiv bleiben

Wer nach Feierabend nur noch Chips und Bier und Zigaretten im Sinn hat, zeigt sich damit kaum in einem erotischen Licht. Stattdessen wird man schlapp, träge und nimmt an Körpergewicht zu. Das ist wenig attraktiv und außerdem nicht sonderlich gesund. An dieser Stelle kann sich die Spirale hin zu einer lustlosen und ungesunden Lebensweise zu drehen beginnen. Man kann aber auch gegensteuern: Gemeinsam kochen und dabei auf gute, gesunde (und natürlich gerne auch köstliche!) Zutaten achten, zusammen an der frischen Luft Sport treiben oder einfach einen ausgedehnten Spaziergang machen: Wer aktiv bleibt und auf sich selber Acht gibt, hat mehr vom Leben, von der Liebe und von der Erotik.

Übrigens…

Wien ist nicht nur die Walzerhauptstadt, sondern auch die Heimat der Lust und Leidenschaft. Jeder, der das Wiener Nightlife einmal kennengelernt hat, wird dies gerne bestätigen. Auch der Guide „Schnackseln wie ein echter Wiener“ stellt die erotischen Seiten Wiens in den Mittelpunkt. Und er ist nicht nur für jene ein Lesetipp, die besuchsweise in die österreichische Metropole kommen: Jede Wienerin und jeder Wiener sollte ihn im Regal stehen haben. Denn nur so bekommt man einen umfassenden Eindruck der eigenen Heimat.