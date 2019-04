Wiens erstbestes Theaterhaus für Clownerie

In der Barmherzigengasse 18 im 3. Bezirk befindet sich das kleine aber umso feinere Theater Olé – Wiens erstbestes Clowntheater. Hier haben die sechs DirektorInnen des Theaters mit viel Liebe und Mühe eine ganz besondere Theaterkulisse geschaffen, die so in Wien einzigartig ist.

Klein aber fein

Betritt man das Theater Olé, so umhüllt die BesucherInnen gleich die wohlige Atmosphäre des Raumes. Rote Samtvorhänge und goldene Bilderrahmen prägen das Bild, die Musik aus den 1920er Jahren rundet diese einladende Stimmung ab. Am Büffet können sich BesucherInnen vor und nach den Vorstellungen mit selbstgemachten Häppchen stärken und bei einem Glas Saft oder Wein den Abend ausklingen lassen.

10 Jahre Theater Olé

Bereits seit zehn Jahren gibt es das Theater Olé und zu diesem Jubiläum haben sich die DirektorInnen etwas ganz Besonderes überlegt: Sie feiern gemeinsam mit ihrem Publikum ihr neues Programm, das den passenden Namen „Celebration“ trägt. In unterschiedlichen Darstellungen bringen die DirektorInnen die Lachmuskeln des Publikums zum Anschlag, sodass man nach einem Abend im Theater Olé mit richtig guter Laune nach Hause geht.

Olé für alle!

Ob Jung oder Alt, Groß oder Klein, das Theater Olé bietet für jeden seiner Gäste ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm. Neben dem Jubiläumsstück „Celebration“ gibt es auch Soloprogramme der einzelnen DirektorInnen und Beiträge von GastdarstellerInnen, für die Kleinen gibt es sogar eigene Kindertheaterstücke. Und denjenigen, die ihre Phantasie auf eine Reise schicken wollen, sei an dieser Stelle besonders das wunderbare Erzähltheater ans Herz gelegt.

Stadtbekannt meint

Das Theater Olé ist einen oder natürlich auch mehrere Besuche wert, das vielfältige Programmangebot lädt zum Wiederkommen ein. Definitiv ein Muss für alle, die einen Abend voller Lachen und feinem Humor genießen wollen!

Alles auf einen Blick

Theater Olé

Barmherzigengasse 18

1030 Wien

Tickets Erwachsene 18,- Euro, ermäßigt 15,- Euro/10,- Euro

Kindertheater 7€,- Euro pro Kind, 10,- Euro pro Begleitperson

Fotos (c) Theater Olé