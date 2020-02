Gewinnspiel

STADTBEKANNT verlost 2×2 Karten für The way of ink am 22.3 im brut in der Erbsenfabrik!

the way of ink ••º• ist ein intimer und sensibler Dialog zwischen Mensch und Material. Asher O’Gorman beschäftigt sich in ihrer Performance mit verschiedenen Materialien wie Chromatografiepapier, Steckschaum und Schreibtinte. Sie setzt methodisch eine Kette von Ereignissen in Gang und untersucht die körperlichen Eigenschaften, die Materialität und die schöpferische Kraft der Dinge. Nach und nach stellt die Performance unsere anthropomorphe Sichtweise infrage und gibt uns Gelegenheit, den ganz alltäglichen Gegenständen um uns herum mit mehr Neugier und Staunen zu begegnen.

Alles auf einen Blick

The way of ink

22. März 2020

brut in der Erbsenfabrik Wien

Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Foto: The way of ink (c) Katherina Lochmann

Teilnahmeschluss ist der 19. März 2020.