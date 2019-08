Gewinnspiel

THE OPERA of TIME ist eine interaktive Medien-Oper von den Grenzen des Surrealen bis zu den Grenzen der Zeit – zum Stand der Dinge unserer Gegenwart, der Weltwahrnehmung der gegenwärtigen Menschheit, im Kontext der Digitalisierung aller Lebensbereiche, die die Zeit zum Maß der Dinge werden lässt. STADTBEKANNT verlost für die Premiere am 12. September 2019 1×2 Karten!

MUSIKTHEATERTAGE WIEN 2019

Die diesjährigen MUSIKTHEATERTAGE WIEN stellen mit ihrem Thema MYTHOS ZIVILISATION die Bedeutung des Begriffs „Zivilisation“ künstlerisch infrage.

Teilnahmeschluss ist der 9. September 2019

Foto: THE OPERA of TIME (c) Thomas Jelinek