Tanzschule Dorner – Tanzkurse 2018

Tanzen ist für jeden da!

Ob Steppen, Ballett oder Partner-Tanzkurse – das Angebot der Tanzschule Dorner ist so vielfältig, dass man sich fast nicht entscheiden kann. Schaut euch um und sucht euch was aus – wir geben euch den Überblick!

Fit mit Tanz

Ob ihr beim nächsten Ball am Parkett brillieren wollt oder einfach in Form kommen wollt – die Tanzschule Dorner bietet wirklich für jede Vorliebe den richtigen Tanzstil. Und die Rede ist hier nicht nur von Walzer oder ChaChaCha, sondern von Tanzstilen, die auch ohne Partner funktionieren und auch zur körperlichen Fitness beitragen. Zum Beispiel Ballett & Pilates für Erwachsene! Dort lernt ihr eine richtige Haltung, ein Gefühl für Körper und Musik und viel Grundlegendes zum Tanzen. Um gleichzeitig auch die Fitness zu verbessern, wird das klassische Ballett bei uns mit Elementen aus dem Pilates kombiniert. So kann die perfekte Balance zwischen Entspannung und Kräftigung erzielt werden.

Solo Dance

Genau wie der Kurs Ballett & Pilates für Erwachsene sind auch andere Kurse perfekt für all jene, die nicht auf einen Partner angewiesen sein wollen. Beim Tap Dance lernt ihr Steppen wie Fred Astaire und Ginger Rogers und macht eure Füße zu Instrumenten. Klassische Stepp-Schritte werden sowohl auf klassischer als auch auf moderner Musik unterrichtet und es wird kein Partner benötigt. Vor allem die Damen sind bei der Kursauswahl unabhängig, denn bei den Kursen für Ladies Only lernen Frauen klassische Tanzschritte zu vor allem lateinamerikanischer Musik – ganz ohne Partner!

Jugendkurse

Tanzen möge jung gelernt sein. Vor allem Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind bei den Jugendkursen der Tanzschule Dorner genau richtig. Die Auswahl ist auch hier wieder mannigfaltig: Ballett (3-18 Jahre), HipHop / Dance District (7-18 Jahre) oder der klassische Tanzkurs vom Anfänger bis zum Formationstanz. Auch der Dresscode wird hier nicht so genau genommen – jeder soll in einem Outfit kommen, in dem er oder sie sich wohlfühlt – die richtigen Schuhe sind allerdings auch aufgrund der Tanzböden wichtig! Bei Tanzprüfungen, der Eröffnung des Dorner Ball und der Dorner Show können die Teilnehmer der Jugendkurse gleich zeigen was sie können!

Angebote

Dass die Auswahl sehr umfassend ist, sollte mittlerweile durchgedrungen sein. Dabei haben wir noch nicht einmal alle Highlights gelistet! Es gibt zum Beispiel auch Kurse speziell für die älteren Semester, für Studenten oder für Singles, die durch die Tanzpartnerbörse neue Leute kennen lernen können. Ein besonderes Highlight für Freundesgruppen und motivierte Männer sei hier noch genannt. Mit der Aktion „3 tanzen, 2 zahlen“ können drei Personen zum Preis von zwei einen Kurs besuchen. Das Spezialangebot gilt immer für zwei Herren und eine Dame, bei gleichzeitiger Anmeldung und Buchung des Anfängerkurses.

